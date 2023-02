Arturo Vidal es un jugador que se ha caracterizado por tener un temperamento peculiar dentro como fuera del campo. Sus reacciones han causado controversia en el mundo del fútbol y, ahora, el actual jugador de Flamengo volvió a ser protagonista de una nueva historia. Esta vez sucedió en el Campeonato Carioca, cuando no tuvo la oportunidad ser titular en un partido y lanzó una botella de manera iracunda.

Un día después de lo sucedido, el volante se disculpó y emitió un mensaje a través de sus redes sociales dirigido al público de Flamengo. Asimismo, mencionó que todo esto es parte de su temperamento, puesto que muchas veces puede jugar en contra ante el público como sus compañeros.

“Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana”, mencionó.

“Yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, porque así soy yo. Un guerrero”, finalizó el mensaje.

— Arturo Vidal (@kingarturo23) February 2, 2023

El conjunto brasileño disputó uno de sus últimos partidos antes de poner rumbo a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes 2023, en donde es uno de los favoritos junto con el Real Madrid. La reacción de Vidal podría complicar sus chances de participar en el torneo.





El entrenador de Flamengo habló de lo sucedido

Vitor Pereira, director técnico de Flamengo, se mostró poco conforme con lo sucedido y argumentó que este tipo de decisiones parte de un análisis, previo a cada partido y no influye con el nivel de los jugadores. De esta manera, condenó el accionar del chileno y espera que no se repita de nuevo.

“No estar contento es algo muy natural. Tenemos que tomar decisiones. Decisiones que se basen en nuestro análisis, en base a las ideas que tenemos sobre los jugadores que ahora son más capaces de ayudar al equipo. Sobre todo, debemos poner la plantilla por delante y el club por encima de todas las ambiciones personales”.









