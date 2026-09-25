Desde el Country Bank Stadium, vs. jugaron por una amistoso internacional en . ¿Dónde viste la transmisión? Pudiste ver este partido a través de la señal de ESPN, pero solo a través de su plataforma de Disney Plus Premium, disponible en territorio latinoamericano. Además, en Brasil lo podrás ver por Sport TV. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empezó? En Perú a las 5:00 a.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (4:00 a.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este viernes 25 de septiembre del 2026.

Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus) por internet. (Video: @brasil)
Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus) por internet. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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