Brasil vs. Egipto se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN televisará este encuentro para Latinoamérica junto a Disney Plus en su plataforma de streaming. En territorio brasileño, la transmisión estará a cargo de SporTV y TV Globo. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el sábado 6 de junio desde las 5:00 p.m. (hora en Perú y Brasil) y servirá como una nueva prueba para ambas selecciones de cara a sus próximos retos internacionales.

Brasil vs Egipto se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)

¿Dónde ver Brasil vs. Egipto?

El partido entre Brasil vs. Egipto se podrá ver en gran parte de Latinoamérica a través de la señal de ESPN y su plataforma digital Disney Plus. Además, en territorio brasileño la transmisión estará disponible mediante SporTV y TV Globo, canales con los derechos para emitir los encuentros de la ‘Canarinha’.

¿Dónde ver Brasil vs. Egipto por señal abierta?

En Brasil, el amistoso entre Brasil vs. Egipto podrá verse por TV Globo, canal de señal abierta que llevará todas las incidencias del encuentro. Asimismo, los aficionados podrán seguir la cobertura previa y posterior del compromiso mediante sus diferentes plataformas.

¿Dónde ver Brasil vs. Egipto por cable?

El compromiso entre Brasil vs. Egipto, correspondiente a la fecha FIFA de junio, será transmitido por ESPN para Latinoamérica y por SporTV en territorio brasileño a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus en streaming.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Egipto en Brasil?

El amistoso internacional entre Brasil vs. Egipto comenzará a las 7:00 p.m. en territorio brasileño. El encuentro servirá como una nueva prueba para el combinado dirigido por Carlo Ancelotti de cara a sus próximos compromisos oficiales.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Egipto en España?

Para los aficionados que siguen a la ‘Canarinha’ desde España, el encuentro entre Brasil y Egipto comenzará a las 12:00 a.m. del día siguiente. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, los seguidores brasileños en Europa deberán trasnochar para no perderse ninguna incidencia del partido.