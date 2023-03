La reciente derrota en manos de Marruecos (2-1) ha encendido las alarmas en la Selección de Brasil. En la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) son conscientes de que tienen muy poco tiempo y, tras el final del proceso de Tite en el Mundial Qatar 2022, necesitan cambiar de aires para explotar todo el talento que tienen sus futbolistas. Si bien en un principio habían sido muy herméticos respecto al interés que existe por Carlo Ancelotti, esta vez el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, se sinceró y habló directamente de lo que ha generado el técnico italiano en las últimas semanas.

Mientras Ramon Menezes está a cargo de la ‘Canarinha’ en estos amistosos internacionales, en Brasil hay unanimidad sobre la decisión del próximo entrenador: tiene que ser muy metódico, abierto a adaptarse a los recursos que tiene y, sobre todo, que haga sentir cómodos a todos los cracks que tienen. Así, pues, ‘Carletto’ encaja a la perfección en esas características.

“Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no sólo Ronaldo Nazario o Vinícius, también todos los que jugaron para él. No sólo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él”, manifestó Rodrigues en diálogo con Reuters.

La primera conclusión es clara: están encantados con Ancelotti. Les seduce los éxitos que ha conseguido a nivel de clubes en el fútbol europeo y quieren que eso se replique en Sudamérica. Aunque para algunos podría existir incompatibilidad entre el italiano y los cánones del balompié brasileño, finalmente serán los resultados los que manden.

“Admiro su honestidad y la manera tan honesta en la que trabaja, es un entrenador top con grandes éxitos y esperamos que tenga incluso más... Tengamos fe en Dios, esperemos el momento adecuado y veremos si podremos hacerlo posible”, agregó el mandamás de la CBF.

Si bien el acercamiento directo con Carlo Ancelotti todavía no se ha dado, que el presidente de la CBF hable directamente del gusto de los jugadores de la ‘Verdeamarela’ dice mucho –Casemiro, Eder Militão, Vinícius Júnior, Rodrygo y Richarlison trabajaron con él–. Kaká, quien trabajó con el DT de 63 años en sus días en el AC Milan, podría ser el nexo para convencerlo. El exfutbolista no cuenta con un cargo en la CBF pero sí ha estado muy cerca en los últimos meses y en Brasil creen que será de mucha ayuda en esta misión.

Carlo Ancelotti es el principal candidato para dirigir a la Selección de Brasil. (Foto: Getty Images).

Serán respetuosos en las negociones

Ednaldo Rodrigues sabe que si quieren llegar a Carlo Ancelotti, no pueden pasar por alto al Real Madrid. El italiano todavía tiene contrato vigente con los ‘blancos’ y en la CBF no pueden pasarlo por alto. Por ello, el presidente de la entidad rectora del fútbol brasileño manifestó que cualquier decisión que tomen al momento de abrir alguna negociación, ya sea con ‘Carletto’ u otro director técnico, será con pleno conocimiento de la entidad en la que este trabaje.

“Seremos muy éticos en nuestro planteamiento y respetaremos los contratos en vigor. También respetamos mucho el trabajo que realiza cualquier entrenador y su club para llegar hasta ahí y hacer cualquier tipo de planteamiento, sería una falta de respeto al presidente de los clubes en cuestión”, puntualizó.





