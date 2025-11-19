El próximo sábado 29 de noviembre, el Estadio Monumental de Lima será el epicentro de la gran final de la Copa Libertadores 2025, un duelo que enfrentará a Flamengo y Palmeiras. Cuatro años después de su último choque continental, estos gigantes brasileños vuelven a encontrarse. Betano, patrocinador oficial de Flamengo y reconocida marca global de apuestas deportivas y juegos en línea, se sumerge en el historial reciente para analizar las claves de este enfrentamiento.

La rivalidad entre Flamengo y Palmeiras ha sido siempre sinónimo de intensidad. En 2024, por la Copa Betano do Brasil, Flamengo se alzó con el título tras eliminar a Palmeiras en octavos de final. La contundente victoria de 2-0 en la ida, contra el 1-0 del “Verdão” en la vuelta, selló el pase del “Mengão”, demostrando su poderío en momentos clave. Los partidos por el Brasileirao de ese año reflejaron una paridad brutal, con empates que evidenciaban la dificultad de doblegarse mutuamente.

Sin embargo, el 2025 ha consolidado la superioridad de Flamengo en estos enfrentamientos directos, especialmente en el Brasileirao. En mayo, golpeó primero con una victoria de visita por 2-0 en el Allianz Parque, un triunfo en el que Arrascaeta y Ayrton Lucas fueron decisivos. Y hace apenas un mes, el Maracaná vibró con un emocionante 3-2 a favor de Flamengo. A pesar de que Palmeiras dominó la posesión y los remates, la letalidad del “Mengão”, con un Giorgian de Arrascaeta nuevamente estelar y un Pedro imparable, fue la clave.

La final de la Libertadores 2025 es, para Flamengo, la oportunidad perfecta para reescribir la historia y cobrar la ansiada revancha de aquella derrota del 2021. Ambos clubes, con tres títulos continentales cada uno, llegan a Lima para romper con esa igualdad.

Betano, analizando el reciente historial, presenta sus probabilidades para la final. Con su superioridad demostrada en 2025, Flamengo se perfila como el favorito, ostentando un 36% de probabilidad de triunfo, mientras que el Palmeiras cuenta con un 32%. Un empate, que llevaría el partido a la prórroga y posible tanda de penales, se sitúa en un 32% de probabilidades.

La gran final de la Copa Libertadores 2025 promete ser un espectáculo inolvidable. La pasión, la historia y la ambición de dos colosos brasileños se encontrarán en el campo.

Juega con Responsabilidad en Betano

Este duelo por la Copa Libertadores promete ser una batalla estratégica y llena de emociones. En Betano, queremos que vivas la intensidad de este y todos los partidos del fútbol sudamericano disfrutando del deporte con control, equilibrio y seguridad. Con nuestra campaña de “Juego Responsable”, liderada por “El Responsable” Sebastián Abreu bajo el lema “No te hagas el Loco”, te invitamos a recordar que el verdadero juego está en saber cuándo parar y cómo mantener el control. Utiliza las herramientas de Juego Responsable disponibles en nuestra plataforma y haz que tu pasión por el fútbol sea siempre una experiencia positiva y entretenida.