Christian Cueva está metido en un problema gigante. Dado que no iba a ser titular en el partido del Paulistao ante Mirassol, el volante peruano se negó a viajar con el resto del plantel. Dejó en claro que él no puede ser suplente en Sao Paulo y de alguna forma cuestionó la decisión de su entrenador, Dorival Junior.



Pese a que se trata de un gran escándalo, el estratega paulista no se ha pronunciado sobre el tema, sin embargo, en Brasil creen que al exjugador de Alianza Lima le espera una dura sanción. Probablemente vayan a 'congelarlo', tal como le pasó a Neymar en sus primeros años en el Santos.



En el 2010, Dorival y la hoy estrella del PSG coincidieron en el Santos. Para el entrenador, el crack brasileño era un titular indiscutible, no obstante, una falta de respeto cambió la opinión que tenía de él. Delante de sus compañeros y ante las cámaras de televisión, 'Ney' le recriminó al entrenador de Cueva por no haberle dejado patear un penal.



Semejante comportamiento le costó a Neymar su separación temporal del plantel. A Dorival no le importó estar ante una estrella, ya para ese entonces, valorizada en 50 millones de euros. El entrenador tomó una radical decisión para enseñarle a aquel muchachito de 18 años quién mandaba en el equipo. ¿Qué le espera al peruano entonces?



"Nunca tuve un problema de indisciplina en mis equipos, con Neymar han ocurrido varios. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarle. Lo solucionaremos. Es un tiempo necesario para una recuperación de Neymar en todos los aspectos. Para él va a ser muy bueno. Tomo esta decisión consciente por la gravedad de los hechos", dijo el técnico en una rueda de prensa.



Dorival, cuando todos pensaron que iba a levantarle el castigo a Neymar, decidió extenderlo hasta el partido contra Corinthians. No encontró el respaldo en la directiva y a los días fue echado del club. De todas formas, el entrenador dejó en claro que las decisiones radicales son lo suyo.