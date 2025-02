¡Sigue cumpliendo sueños! Por la última jornada de la Fase de Grupos del Campeonato Paulista, el Santos visitó al Inter de Limeiro para sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo. Con Neymar desde el arranque del partido, no dudó en imponerse con lo que es una goleada ante el equipo de la cuarta división del fútbol brasileño. No fue hasta el minuto 27, cuando ya tenían una ventaja de un 1-0 en el marcador, cuando apareció el 10 del ‘Peixe’ que se disponía a efectuar un tiro de esquina, que con mucha elegancia e inteligencia no sacó un centro al área sino que lo envió de manera directa al arco para poner el 2-0 y que, a pesar de no encontrarse en su estadio, hizo retumbar el Estádio Major José Levy Sobrinho por el impacto de ver dicho golazo.





TE PUEDE INTERESAR