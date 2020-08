Fiel a su estilo. Dani Alves ha enviado un mensaje no solo a sus seguidores, sino a todos los rivales que esperan verlo fuera de las canchas por mucho tiempo. La estrella de Sao Paulo fue operado de una fractura en el antebrazo derecho y ya muestra su mejor actitud para empezar su rehabilitación pensando en su regreso a la Copa Libertadores.

El crack de Sao Paulo recibió una patada, sin intensión, de un jugador del Atlético Paranaense y no pudo continuar en el campo de juego. Tras confirmar la fractura se ordenó una operación en la que se le ha colocado una placa de titanio para poder corregir la lesión.

La actitud del brasileño ha sorprendido a los médicos, pues el jugador ha dejado la cama para pasear por los pasillos de la clínica, cuando no está junto a sus familiares. “Queríamos agradecer todos los mensajes, el cariño y la preocupación. No hay batallas sin heridas ni victoria sin lucha... ¡Que no te hagan renunciar a luchar jamás!”, compartió jugador en sus redes sociales.

El lateral se perderá el duelo ante River Plate, programado para el 17 de setiembre por el Grupo D de la Copa Libertadores, pero el departamento de fisioterapia espera tenerlo recuperado para recibir a Deportivo Binacional, el próximo 20 de octubre en Sao Paulo.

