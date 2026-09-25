ESPN transmitió el choque entre vs. por un amistoso internacional en , por su servicio de streaming en Disney Plus Premium. Recuerda que este evento estuvo programado para el viernes 25 de septiembre en el Country Bank Stadium, a partir de las 5:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, pudiste seguir la televisación en Sport TV, en territorio brasileño. Ojo, no recomendamos el uso de Fútbol Libre TV como opción para ver el partido, es señal pirata.

Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus) por internet. (Video: @brasil)
Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus) por internet. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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