La Policía brasileña investiga la muerte del centrocampista Daniel Corrêa Freitas, jugador propiedad del Sao Paulo , pero que estaba cedido al Sao Bento, y quien al parecer falleció como consecuencia de una herida por arma blanca, informaron hoy fuentes oficiales.

Freitas, de 24 años, fue encontrado muerto el sábado en una zona rural de la ciudad de Sao José dos Pinhais, en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná. La Policía Civil de la localidad informó que las investigaciones están "avanzadas".



Según medios locales, el jugador estaba desnudo y con señales de tortura. No obstante, la Policía no dio más detalles sobre el caso para que no obstaculicen las investigaciones, aunque anunció que el órgano genital del centrocampista fue mutilado, de acuerdo con esos medios

La ficha de Freitas era propiedad del Sao Paulo y jugaba cedido al Sao Bento, que disputa la segunda división de la liga brasileña tras haber pasado por Botafogo, Coritiba y Ponte Preta.



El club paulista lamentó "profundamente" la muerte del jugador y dio condolencias a la familia en una nota de pesar publicada este lunes en su página oficial. "Es con profundo pesar que el Sao Paulo lamenta el fallecimiento de Daniel y se solidariza con amigos y familiares en este momento de dolor", escribió el club en el comunicado.



Asimismo, el Coritiba, club por el que Freitas jugó en 2017, también en la condición de cedido por la formación paulista, el Botafogo, el Ponte Preta, el Sao Bento y el Cruzeiro manifestaron sus pésames a los allegados del centrocampista.