En el año 2007, Manchester United fichó a un futbolista considerado como una de las promesas del fútbol: Anderson Luiz de Abreu Oliveira, más conocido como Anderson. Si bien perdió trascendencia con el paso del tiempo, eel brasileño tuvo la oportunidad de compartir plantilla con Cristiano Ronaldo y otras estrellas en su estadía por Inglaterra, donde se marchó en 2015. Tiempos después -a los 31 años en 2019- se retiró del fútbol y hoy en día se encuentra implicado en un problema con la justicia que podría llevarlo a caer en prisión, si no paga una indemnización de más de 48 000 euros.

De acuerdo al medio brasileño O Globo, las demandas en contra de Anderson provienen de las pensiones alimentarias que debe a sus dos hijos. En total, la deuda asciende a un aproximado de 53.000 euros (unos 62.000 USD). Según el tribunal, Anderson, de 36 años, tiene este breve lapso de tiempo para liquidar la suma y así evitar la cárcel.

La sentencia aún no ha sido ejecutada y se ha conocido después de una filtración con lo que el abogado del ex jugador no se ha pronunciado. En 30 días el jugador deberá ser detenido y llevado al Instituto Penal Irmao Miguel Dário, una prisión en Porto Alegre. La sentencia es de 30 días a régimen cerrado, aunque el juez indica que si no hay ‘vacantes’, deberá cumplirse en régimen semiabierto. De pagar la deuda, se retirará la orden de arresto.

Esta no es la primera vez que se ve involucrando en temas judiciales; en 2021, el exjugador tuvo un proceso que le acusaba de desvío y blanqueo de capitales a través de su empresa de criptomonedas. La sentencia aún no ha sido ejecutada, pero podría llegar hasta 10 años.

Anderson compartió equipo con Cristiano Ronaldo en Manchester United. (Foto: Agencias)

Su etapa como futbolista

Anderson llegó a Manchester United por 32 millones de euros en 2007 (procedente de Porto) y mostró un inicio prometedor en el fútbol europeo. Junto a jugadores como Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand y Paul Scholes, logró importantes título, incluyendo la Champions League en 2008 y múltiples trofeos de la Premier League, lo que refuerza su relevancia en el deporte en ese periodo.

Además, también fue convocado a la Selección de Brasil, donde obtuvo el Balón de Oro tras brillar con la ‘Verdeamarela’ en el Mundial Sub 17, también dejó su huella en clubes como el Inter de Milán y el Oporto. Su carrera profesional terminó en 2019 cuando colgó las botas en el Adana Demirspor de Turquía.





