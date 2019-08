¡Otro bombazo! Sao Paulo no solo fichó a Dani Alves, sino que está cerca de asegurar a crack europeo

Los hinchas del Sao Paulo saltan de alegría en medio del mercado de fichajes. Y es que esta semana se confirmó la llegada de Dani Alves, crack brasilero quien no firmó una renovación el PSG y que llegó sin costarle un euro al ex equipo del arquero Rogerio Ceni y Kaká. No obstante, no todo quedaría allí ya que su directiva prepara otra verdadero bombazo.

Sucede que este sábado la cadena Ser reporta que Sao Paulo está cerca de hacerse con los servicios de Juanfran, ex lateral derecho del Atlético de Madrid. El español dejó la camiseta colchonera hace poco y no tiene equipo. Las negociaciones entre ambos están avanzadas.

Se indica que será un contrato por una temporada el que Juanfran tendrá en el Sao Paulo que actualmente es dirigido por el técnico Cuca. Justamente, tendrá a Dani Alves como competencia en su puesto, aunque en el 'Aleti' también la ha hecho de zaguero central.

El internacional con la Selección de España también contaba con una buena oferta de un cuadro de la Major League Soccer (MLS), aunque se decidió por llegar a la primera división de Brasil.

Fueron nueve temporadas las que Juanfran la pasó con la camiseta del Atlético de Madrid en el pecho. En la tienda colchonera ganó títulos como LaLiga Santander y Supercopa de Europa. En Sao Paulo ya lo esperan con los brazos abiertos.

Juanfran también tiene pasado en Osasuna y Real Madrid. (Foto: Getty Images) Juanfran también tiene pasado en Osasuna y Real Madrid. (Foto: Getty Images)

