Este viernes 25 de septiembre, desde la 5:00 a.m. (hora peruana), vs. chocaron por un amistoso internacional en . ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de la señal de ESPN, además de la versión por internet a través de Disney Plus. También se vio por Sport TV en Brasil. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Country Bank Stadium, fue el escenario de este duelo que comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus) por internet. (Video: @brasil)
Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus) por internet. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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