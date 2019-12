Brasil







¿Te faltan goles? Llama a Guerrero: dispara de media distancia, el portero no lo puede detener y festeja el gol en el Inter vs. Botafogo Paolo Guerrero disparó con potencia y el portero no pudo retener su disparo. Con un poco de complicidad, el peruano puso el 1-0 en el Internacional vs. Botafogo.