Real Madrid ante Alavés fue un entretenido partido este sábado en el Estadio de Mendizorroza por la jornada 15 de LaLiga Santander. Y es que los merengues ganaron 2-1, pero con suspenso porque el elenco local dio pelea. Los tantos de la victoria de la ‘Casa Blanca’ fueron obra de Sergio Ramos (53′) y el lateral derecho Dani Carvajal (69′).

El descuento del Alavés ante Real Madrid llegó por obra de Lucas Pérez a través de un penal, pero hubo polémica segundos después que el ex Arsenal marcase. Y es que Aleix Vidal, ex jugador del Barcelona y Sevilla, tuvo un corte de mangas que fue duramente criticado en redes sociales. En plena transmisión del encuentro se pudo observar esto.

Medios españoles como el diario AS mencionaron que Vidal fue pitado en el cotejo pasado frente al Valladolid, por lo que tuvo esta reacción. Ya en zona mixta, más calmado tras el enfrentamiento contra Real Madrid, fue consultado al respecto y tuvo que pedir disculpas. El ex ‘Barza’ sabe que se equivocó.

Se habla de Vidal más que del Real Madrid

"Fue un gesto. He visto que se había publicado que iba para mi afición y no soy tan tonto para hacer eso porque nos están ayudando. Si te digo la verdad, no lo he hecho conscientemente. Ha sido un flash y si alguien se ha ofendido pues bueno”, fue lo que sostuvo el lateral derecho.

Luego del encuentro ante Alavés, el Real Madrid de Zinedine Zidane tendrán que poner su mira sobre el Espanyol, su rival del próximo fin de semana en el Bernabéu. Luego, visitarán al Brujas para cerrar la fase de grupos de la Champions League (ya clasificó a la ronda de octavos de final).

