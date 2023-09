En la primera final de la Copa Brasil, que tuvo lugar en el estadio Maracaná y enfrentó a Flamengo contra Sao Paulo, este domingo 17 de septiembre, se produjo un hecho sorprendente protagonizado por el entrenador del ‘Fla’, Jorge Sampaoli. El argentino optó por abandonar el campo de juego antes de que el árbitro Anderson Daronco pitara la conclusión del primer tiempo. En ese momento, el cuadro paulista ya tenía una ventaja de 1-0 gracias al gol de Jonathan Calleri de cabeza, marcador que finalmente se mantuvo hasta el término del compromiso.

Durante la disputa de ida del enfrentamiento definitivo por el campeonato, el antiguo seleccionador de la selección nacional de Chile demostró su frustración por el desempeño de los jugadores bajo su mando y no titubeó en retirarse del terreno de juego antes de que finalizara la primera mitad del encuentro.

Según los reportes de los medios brasileños, el estratega se dirigió hacia el vestuario. Es importante destacar que, hasta ahora, el conjunto del Flamengo se halla en desventaja por un marcador mínimo en el Estadio Maracaná; no obstante, queda la pugna de vuelta.

En el próximo duelo, que se llevará a cabo en el estadio Morumbi, el domingo 24 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora local, dos horas más tarde que en Colombia y Perú), el Mengao buscarán una recuperación. Los representantes de Río de Janeiro deben ganar por una diferencia de dos goles para obtener el campeonato, mientras que una victoria por un solo gol llevará el enfrentamiento a la tanda de penales.





Lanzan críticas contra Sampaoli desde España

Suso, delantero del Sevilla, quien ha jugado para Liverpool y Milan, anteriormente, compartió sus opiniones durante una reciente entrevista en el programa El Pelotazo de Cadena Sur Radio. Cuando le preguntaron sobre quiénes consideraba el mejor y el peor entrenador que había tenido, destaco al español Luis Enrique, en contraste con Jorge Sampaoli.

“El mejor entrenador, Luis Enrique. Lo tuve en la selección. Y el peor, Sampaoli”, afirmó. El futbolista, además, sustento su afirmación al explicar que, en cierta medida, esto se debió a los resultados obtenidos.”Tenía conceptos muy buenos, pero quizá no era lo más indicado en ese momento. Si salía bien, nadie iba a decir nada, pero no fue lo más correcto y no fue nada bien”.





