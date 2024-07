Aunque en un principio muchos creyeron que Kevin Serna necesitaría cumplir con una etapa de adaptación para acoplarse a las exigencias del fútbol brasileño, viene demostrando que no es así y este domingo, en su primer partido como titular con Fluminense, volvió a tener una destacada actuación en la victoria por 1-0 sobre Red Bull Bragantino, por la vigésima jornada del Brasileirao 2024. Aunque no anotó ni asistió, llevó mucho peligro en los 60 minutos que estuvo en el terreno de juego.

Después de la gran asistencia que dio en la jornada pasada, cuando contribuyó con el gol de Jhon Arias para el 1-0 definitivo sobre Palmeiras, Mano Menezes confío el el extremo colombiano y hoy lo mandó desde el arranque por la banda izquierda, con el objetivo de generar mucho peligro con su desequilibrio individual. Por momentos estuvo bien controlado, pero aun así se las ingenió para no pasar desapercibido.

Su mejor acción se dio a los 36′, cuando un centro desde la izquierda fue directo hacia su posición y bajó el balón con mucha categorías, para después ejecutar una volea que sorprendió a todos. Para su pesar, Lucão, guardameta de Bragantino, estuvo atento y se arrojó a tiempo para evitar el que hubiera sido su primer grito de gol en tierras brasileñas. Serna no lo podía creer y se cogió la cabeza en señal de lamento.

Finalmente, la superioridad de Fluminense tuvo peso en el marcador a los 44′, cuando Kauã Elías aprovechó una gran pase de Paulo Henrique Ganso para decretar el único gol del compromiso. Ya en la etapa complementaria, Mano Menezes quiso refrescar a su delantera y sacó a Kevin Serna para el ingreso de Marquinhos. De ahí en más, los locales hicieron muy poco para revertir el trámite adverso que estaban padeciendo.

Si bien este es solo un comienzo positivo en Brasil para Serna, sabe que tiene que seguir trabajando para que su rendimiento sea más constante hasta ganarse la titularidad de manera definitiva. Hace unos días, en la conferencia de prensa previa a este duelo con Bragantino, se mostró emocionado por el respaldo que ha recibido desde su llegada y confesó estar predispuesto a aprovechar esta valiosa oportunidad para su carrera.

“Sabía que Fluminense no estaba atravesando una buena etapa y no deja de ser un club muy grande, el campeón de la Libertadores. Para cualquier jugador, es un paso muy importante, sin importar el momento que esté pasando. Es un paso muy importante para mi carrera. Me gusta asumir retos. Vi que era una oportunidad muy linda para mí porque quiero venir a hacer historia. Espero aportar, sé que esta etapa va a pasar y el equipo a volver donde pertenece”, apuntó.

Respecto a su sentir después de la asistencia que dio ante Palmeiras, Serna se sinceró. “Sabía que no era un partido fácil, pero son esos que uno como jugador quiere estar, quiere entrar y aportar. Cuando el ‘profe’ me dijo para entrar, me preparé para aportar a mis compañeros. Me gusta mucho lo que hice: encarar y aprovechar mi velocidad, juego rápido, teniendo la personalidad del mano a mano para desbordar, buscando un compañero. Feliz de poder demostrarlo”, comentó.

¿Qué se le viene a Fluminense?

Luego de esta victoria por 1-0 sobre Red Bull Bragantino, Fluminense volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Juventude por la ida de los octavos de final de la Copa de Brasil 2024. Dicho compromiso está programado para el jueves 1 de agosto desde las las 5:00 p.m. (con dos horas más en Brasil), se disputará en el Estadio Alfredo Jaconi y será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video. Si no cuentas con alguna plataforma oficial para ver este encuentro, en Depor te traeremos todas las incidencias y estaremos al tanto de lo que pueda haber Kevin Serna.





