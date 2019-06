Un imán de problemas: autoridades de Brasil bloquean propiedades de Neymar por deuda tributaria

De mal en peor. Los problemas fuera de la cancha del futbolista Neymar siguen aumentando. Autoridades tributarias brasileñas bloquearon decenas de propiedades del delantero del Paris Saint-Germain en medio de una larga disputa por impuestos, informaron el lunes medios locales.



El diario Folha de S.Paulo dijo que las autoridades tributarias bloquearon 36 propiedades en Brasil del delantero por una deuda fiscal de 69 millones de reales (18 millones de dólares), la que estaría vinculada a la transferencia de Neymar del Santos al Barcelona en 2013.



La medida significa que Neymar puede usar las propiedades, pero no venderlas. La agencia tributaria de Brasil no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que la portavoz de Neymar no se refirió al asunto. Además de sus problemas tributarios, Neymar fue acusado hace algunas semanas de violar a una mujer brasileña en un hotel en París, una denuncia que está siendo investigada por la policía del país sudamericano.



El futbolista niega la acusación y dice que la relación fue consensuada. El diario L'Equipe informó el domingo que el Paris Saint-Germain está dispuesto a vender Neymar luego de que el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, advirtió que no tolerará un comportamiento irresponsable de los jugadores.



