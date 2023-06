Siempre hay motivo para hablar de Neymar. Ya sea por sus golazos con el PSG o con la ‘Canarinha’, de la vida deportiva y personal del crack brasileño siempre se comenta. Hace unos días, hizo noticia tras conocerse que tiene permiso de su novia, Bruna Biancardi, para ser infiel. Ahora, el exgoleador del Barcelona y Santos acapara los titulares por haber sido nombrado heredero universal de la fortuna de un empresario brasileño. Siente que no vivirá mucho más y decidió dejar todo su patrimonio en un testamento a favor del astro sudamericano.

Se trata de un hombre de 30 años que no goza de buena salud y que siente que en cualquier momento puede fallecer. Es por eso que, aún en vida, quiso dejar todo para Neymar, jugador al que admira y con el que se siente identificado por la relación que lleva con su padre.

“Aunque tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca”, explicó el empresario brasileño, quien no quiere salir del anonimato, en declaraciones al portal Metrópoles.

Más que curiosos son los motivos por el que ha decidido dejar su patrimonio, ante todas las de la ley, a favor de Neymar. Según el empresario, sufre de difamación como el futbolista brasileño. Además, no considera que el paulista sea un cazafortunas.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación, también vengo de una superfamilia y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”.





¿Cuántos goles tiene Neymar en su carrera?





Neymar es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en el Santos de Brasil. Solo jugando en su país, llegó a marcar 136 goles en 225 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el salto en la temporada 2013-14 al FC Barcelona, donde se consolidó como uno de los grandes del planeta.

En el cuadro de la ciudad condal anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 105 goles en 186 partidos. Desde que juega en el Paris Saint-Germain, campaña 2017-18, ya ha marcado 100 veces. En total, las estadísticas muestran que Neymar ha anotado 359 goles en su carrera como futbolista.





Neymar y Lionel Messi compartieron vestuario en FC Barcelona y PSG. (Foto: EFE)





