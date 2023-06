Para Arabia Saudita no hay límites. Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a Al Nassr, a finales del año pasado, en el país del Golfo Pérsico creen que ya no existe jugador que se resista a los desorbitados sueldos que han empezado a pagar. En esa línea, la Pro League se ha propuesto llevarse a Franck Kessié (26 años) del Barcelona para la temporada 2023-24. El futuro del volante marfileño en el equipo de Xavi Hernández es una incertidumbre completa, por lo que podría llegar al mismo torneo que ya confirmó a otras estrellas como Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Karim Benzema, Ruben Neves, etc.

Si bien no detalla cuál es el nombre del equipo ni cuánto planea pagar por la ficha de Kessié, el diario catalán Mundo Deportivo apunta este miércoles que se trata de un “ofertón” con el que quieren sacar al exjugador del AC Milan del Spotify Camp Nou. Música para los oídos del presidente Joan Laporta.

Y es que tanto el mandamás del Barcelona como Xavi Hernández consideran al africano como un jugador prescindible. Ya quedó demostrado en los pocos minutos que tuvo el africano en el último tramo de la temporada. Mientras, del lado del jugador, este está abierto a todas las posibilidades.

A Kessié le gustaría seguir en el Barcelona, pero si el club le comunica formalmente que no cuenta con él, pese a que aún le restan tres años más de contrato, valoraría las propuestas que estén encima de la mesa. Le gusta la Premier y la Bundesliga, pero los millones de Arabia Saudi podría inclinar la balanza a favor de los asiáticos.

“Pese a que inicialmente no se ve aún jugando en Arabia, si acaba recibiendo el ofertón Kessie lo valorará, sin cerrarse ninguna puerta, salvo la de regresar a Italia, que tras pasar allí nueve años considera que ya es una etapa concluida”, publica Mundo Deportivo sobre el marfileño.





Kessié en el Barcelona





En su primera temporada en el Barcelona, el marfileño disputó un total de 1,801 minutos de juego repartidos en 43 partidos oficiales entre LaLiga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España. El mediocampista cerró la campaña con tres goles en su cuenta.

Cabe recordar que Kessié llegó al FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano en condición de jugador libre. El africano decidió no renovar con el Milan y no le costó un solo euro al presidente Laporta. Y pensar que dejaría millones con su partida al fútbol de Arabia Saudita.





Kessié disputó 43 partidos con el Barcelona y anotó 3 goles. (Foto: Getty Images)









