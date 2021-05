Neymar recibió con gran dolor y pesar la repentina muerte del cantante Kevin Nascimento Bueno, popularmente conocido como Mc Kevin. El máximo exponente del funk brasileño perdió la vida este lunes, después que intentó saltar a una piscina desde el quinto piso de un hotel ubicado en la zona oeste de Rio de Janeiro.

A través de sus redes sociales, el futbolista brasileño del Paris Saint Germain le dedicó un sentido mensaje al artista. En este señaló que tenía pensado pasar sus vacaciones junto a él.

“No lo creo. 23 años. Juro que no sé qué decir. Agradezco el cariño que tuvo por mí. El tatuaje, la polera, las fotos, poster, zapatos, etc. Habíamos organizado juntarnos en mis vacaciones pero infelizmente no se podrá”, reza parte del texto.

Asimismo, ‘Ney’ decidió cambiar la foto de perfil y poner un lazo negro en honor a MC Kevin. En esa misma red social subió una historia donde se pudo apreciar una conversación que tuvieron hace poco días, planeando su próximo encuentro.

MC Kevin se encontraba en la cumbre de su carrera musical. Se había convertido en una de las figuras de la cultural popular en todo Brasil. Su última presentación fue la noche anterior a su muerte, durante una presentación prohibida en una club nocturno.

El cantante no solo era un gran amigo de Neymar, sino también un admirador de su carrera futbolística. En sus redes sociales publicaba fotografías donde se rendía ante el talento del atacante del PSG.









