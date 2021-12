Neymar viajó a Brasil con permiso de su club PSG no solo para recibir la Navidad en familia, sino para atender otros temas personales igual de importantes para él. El delantero, que pasó las Fiestas en su nueva mansión, aprovechó la reunión con sus seres más cercanos para presentar en sociedad a su nueva novia, Bruna Biancardi. Ambos ya habían sido vistos juntos en varias ocasiones, pero ninguno de los dos había querido pronunciarse al respecto hasta el momento.

Y la reunión por Navidad fue la ocasión perfecta para que el propio ‘Ney’ publique una foto junto a la modelo a través de su cuenta de Instagram. Un gesto que muchos han interpretado como la confirmación oficial en sociedad de su noviazgo.

“Hoy ha sido un día para visitar a la familia y en España a mi abuela (está maravillosa, hermosa...). Pero hoy lo que me marcó fueron dos frases que pronunció: ‘esta casa que me diste, la he visto en alguna parte (...). Es exactamente lo que soñé tener’”, escribió Neymar en su perfil de Instagram en una publicación que no ha pasado nada desapercibida.

Se sigue recuperando

Hace casi un mes, Neymar protagonizó una terrible escena, en la visita del PSG al Saint-Étienne por la Ligue 1 de Francia. El delantero brasileño pisó mal con la pierna izquierda y se dobló el tobillo de manera peligrosa, situación que lo obligó a dejar los campos de juego. Desde ese momento, no volvió a jugar.

Los médicos diagnosticaron que el habilidoso futbolista sufrió de un esguince de tobillo izquierdo con lesión de ligamentos y el tiempo de recuperación se amplió recientemente. De acuerdo al último comunicado enviado por la entidad parisina, el deportista recién podría volver a las canchas para febrero del 2002.

Sin embargo, ‘Ney’ tiene confianza en regresar a la actividad pronto y sigue trabajando, con la finalidad de no perder su buen estado físico. A través de su cuenta de Instagram, la estrella del París Saint-Germain compartió algunas imágenes con las actividades que viene realizando a lo largo de los últimos días.

