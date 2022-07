Flamengo no se detiene y busca seguir reforzándose de cara a lo que resta de la Copa Libertadores. Por esta razón, incorporó a sus filas a Arturo Vidal y Everton Cebolinha. Sin embargo, no parecen estar contentos con la plantilla y ahora van a la carga por un nuevo jugador. De acuerdo a la información del periodista Fabrizio Romano, el equipo quiere fichar a Óscar, un ex Chelsea y que ahora juegan en China.

Con 30 años de edad, actualmente se encuentra jugando en el Shangai SIPG del fútbol de China. En septiembre tendrá 31 y la idea es tener con un contrato corto. La idea de cambiar de aires no es algo que rechaza el jugador quien firmaría su vínculo hasta enero del próximo año para tener la posibilidad de volver a Europa.

Con paso por categoría inferiores de Sao Paulo, su primer salto internacional fue hacia Chelsea en el año 2012 siendo una de las ventas más caras en la historia del fútbol brasileño e incluso tuvo la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes con los ‘blues’.

Luego de ciertos altibajos en el fútbol inglés, Oscar dejó Europa en 2017 para trabajar en China, aún con 25 años. El contrato con Shanghai SIPG es por un pago de salario anual de 20,8 millones de libras esterlinas. Desde aquella época, no ha tenido la oportunidad de cambiar de camiseta.

El paso por el Chelsea fue muy significante en su carrera profesional y esto se vio reafirmado cuando reveló en 2021 que le gustaría terminar su carrera profesional con la camiseta de la selección londinense. Es así que llegar a Brasil podría ser sinónimo de vigencia para dar el último salto hacia Europa.

“No pienso en irme de China. Hay un gran proyecto para mí aquí. Pero para terminar mi carrera, me gustaría volver al Chelsea . Allí construí una hermosa historia. Me uní a la Premier League a una edad temprana, en un momento en que los fanáticos no confiaban mucho en los jugadores brasileños. Ayudé a cambiar eso. Seré un poco mayor cuando vuelva a intentar este movimiento, pero como estoy jugando muy bien, con buenas estadísticas, siento que todavía hay un lugar para mí en el Chelsea “, dijo Oscar a The Guardian.





