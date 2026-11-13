El Brasileirão 2026 entra en su recta final convertido en una carrera de dos por el título. Cuatro jornadas por delante, un líder que ha marcado 71 goles y un perseguidor que ha recibido apenas 23.

Dicho así, parece el planteamiento de un ejercicio escolar de fútbol: ¿qué gana, el ataque o la defensa?

El calendario resolverá la duda en las próximas semanas, y el primer examen serio llegará el sábado 21 de noviembre, cuando Palmeiras y Flamengo se midan en el Nubank Parque, a las 16:30 (hora de Brasilia), en un encuentro correspondiente a la 36.ª jornada.

Una liga que se decide en el último tercio

Flamengo suma 76 puntos tras 34 partidos. Palmeiras llega a 73. Son tres de diferencia, con un detalle a tener en cuenta: el equipo carioca también manda en el primer criterio de desempate, las victorias, con 23 frente a 21. Eso significa que el campeón de 2025 cuenta con una ventaja adicional en caso de empate a puntos al término del campeonato.

La jornada 34 dejó una escena curiosa. El miércoles 4 de noviembre, Flamengo derrotó 3-1 al Grêmio en el Maracanã y abrió una ventaja de seis unidades. La ventaja duró apenas un día. Al día siguiente, Palmeiras goleó 6-1 al Remo en casa, una de las mayores goleadas de esta edición del campeonato, y la distancia volvió a quedar en tres. Nada cambió en la clasificación, aunque ambos enviaron un mensaje.

La UFMG, a través de su Departamento de Matemáticas, actualizó el 6 de noviembre sus cálculos con la jornada 34 ya cerrada, y el resultado favorece claramente a Flamengo: 87,2 % de opciones de ser campeón, frente a un 12,8 % de Palmeiras. Cruzeiro, tercero con 60 puntos, ya queda fuera de la ecuación. Aunque ganara los doce que le restan, se quedaría en 72, uno menos de los que Palmeiras suma hoy. Visto así, el título casi parece decidido. Pero un porcentaje no marca goles, y este cruce tiene antecedentes: en mayo, en la primera vuelta, Palmeiras se llevó el partido del Maracanã por 0-3.

El ataque de Flamengo tiene dos nombres propios

Cuando se habla de los 71 goles de Flamengo, casi siempre salen los mismos nombres: Pedro y Samuel Lino. Entre los dos cargan con buena parte del peligro del equipo, y gran parte de lo que ocurre arriba pasa por ellos.

Pedro tiene 29 años y llega al tramo decisivo con 20 goles en el Brasileirão, uno menos que Kevin Viveros (Athletico-PR), que lidera la tabla con 21. Y aquí viene lo interesante: Viveros está suspendido dos partidos y se perderá el duelo del miércoles 18 contra el propio Flamengo, así que Pedro tiene una oportunidad clara de ponerse a su altura, o incluso por delante, en la jornada 35.

Pedro nunca ha terminado un Brasileirão como máximo goleador, y este es ya su mejor año en el torneo. No ha sido un camino lineal: se pasó seis partidos sin marcar antes de los dos goles al Vasco (4-1), y repitió doblete ante el Grêmio, a los 27 y a los 46 minutos del primer tiempo. Ya había liderado la tabla de goleadores al cierre del primer turno, con 12.

Samuel Lino, por otra parte, abrió el marcador esa misma noche contra el Grêmio, a los 19 minutos, aprovechando su propio rebote tras una acción de Arrascaeta. Suma 12 goles en el campeonato y también hizo dos al Vasco. Entre las dos últimas victorias, los dos firmaron los siete goles de Flamengo.

Por eso aparecen juntos en tantos análisis. Flamengo ha ganado cinco partidos seguidos y la dupla Pedro-Lino ha estado en casi todos los goles recientes, con Arrascaeta como socio por detrás.

En los mercados de jugadores, esa dupla suele ser el primer nombre de la lista. Pedro, como goleador en cualquier momento del partido, y más aún con Viveros fuera del radar. Samuel Lino, tanto en gol como en asistencia o en remates a puerta. Ninguno garantiza nada en realidad: un central en un buen día o un arquero inspirado pueden apagar a los mejores jugadores del campeonato.

Los 23 goles encajados: la otra cara de la moneda

Ojo al dato: Palmeiras ha recibido 23 goles en 34 jornadas, la cifra más baja del campeonato (Flamengo, el segundo mejor, lleva 29). Abel Ferreira suele alinear una defensa de tres centrales, con Carlos Miguel en la portería, y el equipo rara vez se descompone. Y no solo resiste: en la jornada 34 le metió un 6-1 al Remo, la mayor goleada de lo que va de edición.

La media de goles en contra, 0,68 por partido, hace de Palmeiras un equipo poco apetecible para los mercados de muchos goles. Aun así, el 6-1 al Remo o el 4-1 al Corinthians en casa recuerdan que también sabe jugar partidos abiertos.

En ataque no hay un único nombre. Flaco López es el máximo goleador del club esta temporada, y entre él, Mauricio y Jhon Arias firman 49 de los 113 goles del equipo (en todas las competiciones). Esa distribución es parte de su fortaleza: la amenaza puede venir de cualquier lado. Pero ojo con la jornada 35: los tres han estado con sus selecciones en la Data FIFA, y Palmeiras visita a Cruzeiro el miércoles 18 a las 20:30 en el Mineirão. Flaco, en el mejor de los casos, podría llegar solo para la segunda parte.

Un cruce que mezcla lo mejor de cada lado

Conviene apuntar la fecha: sábado 21 de noviembre, a las 16:30 en Brasilia. En el Nubank Parque se juega buena parte del campeonato. Antes hay otra cita: el miércoles 18, a las 20:30, Flamengo recibe al Athletico-PR en el Maracanã y Palmeiras visita al Cruzeiro en el Mineirão, en Belo Horizonte. Lo que pase esa noche pesará en cómo llegue cada uno al sábado.

Si Flamengo gana el miércoles y Palmeiras tropieza en Minas Gerais, la distancia subiría a seis puntos antes del duelo directo, y el campeonato quedaría casi resuelto con un empate. Si ocurre lo contrario, Palmeiras llegaría al sábado con la posibilidad de ponerse a un punto, y entonces el partido cobraría una dimensión distinta, única.

En cualquier caso, el análisis previo tiende a concentrarse en un duelo concreto: el mejor ataque contra la mejor defensa, un cuadro con 71 tantos frente a otro con apenas 23 recibidos.

Hay antecedentes que alimentan la discusión. Palmeiras ganó la ida 3-0 en el Maracanã, un resultado que, mirado hoy, parece más una anomalía que una tendencia. Flamengo ha mostrado en los últimos meses una regularidad que no tenía en aquel momento, y su plantilla llega con más recorrido en partidos grandes. Pero en un encuentro con mucha tensión, un episodio aislado puede decidirlo todo.

Los mercados de jugadores: qué se mira y por qué

En las casas de apuestas, un cruce de este tipo suele abrir un abanico amplio de opciones. Entre los mercados de jugadores, los habituales son el goleador en cualquier momento, el primer goleador, los remates a puerta y las asistencias. Pedro y Samuel Lino aparecen como los nombres más visibles de Flamengo, mientras que por Palmeiras se mencionan López y Mauricio.

Hay varios factores que los analistas suelen considerar antes de mirar cualquier precio:

• El historial reciente. Pedro ha marcado en buena parte de los últimos partidos de su equipo, pero Palmeiras es, justamente, la defensa que menos concede. Que un delantero sea eficaz no significa que lo sea ante cualquier rival.

• El rol en el equipo. Samuel Lino participa tanto en la finalización como en la generación, y su aporte puede traducirse en un gol, en una asistencia o en una ocasión que otro remata.

• El contexto del partido. Un duelo con el título en juego tiende a ser más cerrado. Los entrenadores suelen ser prudentes en los primeros minutos, lo que a veces reduce el volumen de ocasiones.

• Las bajas y los cambios. La pausa FIFA obliga a revisar convocatorias, lesiones y cargas de minutos. Cualquier novedad en la alineación puede alterar el panorama.

Estos criterios son un punto de partida, no una fórmula. En el fútbol, el margen de incertidumbre es amplio (esa es su gracia), y ningún análisis lo elimina.

Los mercados de goles: entre el exceso y el cerrojo

El segundo gran bloque son los mercados de goles totales. Los más habituales son más o menos de 2,5 goles, ambos equipos marcan y portería a cero. En un partido como el del Nubank Parque, la lectura se vuelve interesante precisamente por el choque de estilos.

Flamengo promedia más de dos goles por partido. Palmeiras concede menos de uno. Si se impone la tendencia de uno, el encuentro puede terminar con pocos goles; si se impone la del otro, puede abrirse. La pregunta de fondo es cuál de las dos cualidades pesa más en un cruce de máxima presión.

Hay quienes defienden que una defensa sólida se impone en los partidos grandes. Otros recuerdan que los equipos con mucha calidad ofensiva suelen encontrar una vía, incluso cuando el contrario se cierra bien.

La jornada del miércoles 18 también puede ofrecer pistas. Flamengo recibe a Athletico-PR, un equipo que ha mostrado capacidad para complicar a cualquiera. Palmeiras visita a Cruzeiro, tercero en la tabla y con un historial de partidos parejos en casa. Ambos encuentros ofrecen mercados de goles y de jugadores que merecen atención por derecho propio, aunque el foco mediático esté puesto en el sábado.

Cómo se aborda el mercado con cabeza fría

Las apuestas online en el fútbol brasileño ofrecen en estas semanas un abanico de mercados mucho más extenso que el del simple 1X2: goleadores, asistencias, remates, tarjetas, córners y totales de goles por equipo. Hay donde elegir. Esa amplitud permite seguir el partido de otra manera, pero también obliga al pronosticador a una lectura prudente. Los precios se ajustan con rapidez a las alineaciones, las lesiones y el volumen de dinero que recibe cada opción, y una cifra vista por la mañana puede no existir por la tarde.

Entre los operadores que ofrecen este tipo de mercados, Stake figura como una de las opciones más interesantes para quien sigue el Brasileirão muy de cerca y busca apostar con garantías y seguridad. Contar con una plataforma sólida y reconocida aporta, además, la tranquilidad de saber que los fondos y los datos personales están protegidos, y esa confianza permite concentrarse en lo realmente importante, que es analizar cada jornada con calma y elegir los mercados con criterio.

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Lo que queda por delante

El sábado 21 no cierra nada, solo ordena el tablero. Lo que viene después tiene más que ver con el calendario que con la pizarra.

Palmeiras jugará seis partidos en diecinueve días: Cruzeiro el 18, Flamengo el 21, Chapecoense el martes 24 (la CBF lo adelantó para despejar la semana de la final), Estudiantes el 28 en Montevideo, Coritiba el 2 de diciembre y, cuatro días después, el Grêmio en la final de la Copa do Brasil, en Brasilia.

Flamengo, eliminado en semifinales de la Libertadores, tiene cuatro citas y ocho días de margen entre el Nubank Parque y su visita a Coritiba, el domingo 29 a las 16:00 de Brasilia. Llegará a ese partido sabiendo lo que hizo su rival cinco días antes en Chapecó.

Los dos rivales de la despedida son los mismos, en orden inverso: Chapecoense, ya descendido, y Coritiba, instalado en la zona media. Sobre el papel, los calendarios no se distinguen. La diferencia estará en cómo llegue cada uno de piernas y de cabeza.

Quien espere que el ejercicio futbolístico se resuelva el sábado 21 probablemente se lleve una sorpresa. Ese día habrá una pista, y la respuesta no llegará hasta el 2 de diciembre.