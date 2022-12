El mundo quedó conmocionado el jueves último con el anuncio de la muerte, a los 82 años, de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, para muchos el rey del fútbol, un deporte en el que sus más emblemáticos representantes coincidieron en denominar como eterno al máximo ídolo de los brasileños. No hay dudas de que con esos golazos y esa magia que derramaba en el campo, marcó la historia del balompié. Aunque en su debido momento no se le haya reconocido. Y es que por muchos Mundiales y títulos que ganó, y récords que logró batir, ‘O’Rei’ nunca pudo sentir lo que es llevarse a casa un Balón de Oro.

Precisamente, en medio del lamento por su partida, los hinchas del fútbol se preguntan cuántos reconocimientos de esta clase hubiera ganado si, desde un principio, los organizadores del premio habrían decidido que no solo los jugadores nacidos en Europa luchen por el anhelado galardón. France Football tiene la respuesta.

En 2014, la famosa revista francesa, en alianza con la FIFA, entregó a Pelé un Balón de Oro honorífico por haber sido el mejor futbolista del siglo XX y a modo de disculpas por tantos reconocimientos que no se le hizo en su momento, solo por el hecho de haber nacido fuera del ‘Viejo Continente’.

En esa línea, la revista France Football reveló que Pelé hubiera ganado un total de siete Balones de Oro en su carrera: 1958 (Campeón del mundo), 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970 (Campeón del mundo). Junto a Lionel Messi (7), pudo haber sido el futbolista con más premios de esta clase.

Otro gran jugador que vivió la injusticia del antiguo reglamento del Balón de Oro fue Diego Armando Maradona. Al igual que Pelé, el exfutbolista argentino no recibió ningún premio en el mejor momento de su carrera. Fue en 1995 cuando terminó llevándose uno de forma honorífica.

Cabe recordar que France Football creó el premio en 1956, pero fue recién en 1995 cuando hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club de dicho continente. El africano George Weah (AC Milan) fue el primer beneficiado del aperturismo ese mismo año.

Pelé, feliz tras recibir el Balón de Oro honorífico de la FIFA y France Football. (Foto: Getty Images)





¿Quiénes son los futbolistas con más Balones de Oro?





Lionel Messi (7): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

(7): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

(5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.

(3): 1983, 1984 y 1985. Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.

(3): 1971, 1973 y 1974. Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.

(2): 1972 y 1976. Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.

(2): 1997 y 2002. Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.

(2): 1957 y 1959. Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.

(2): 1978 y 1979. Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.

Pelé ganó tres Mundiales, pero nunca se llevó un Balón de Oro. (Foto: Getty Images)





