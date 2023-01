La partida de Pelé sigue dando mucho de qué hablar en Brasil. Ahora, la familia de ‘O Rei’ le pidió al equipo de sus amores, el Santos, que retirase la camiseta con el número ‘10′ en honor al legendario futbolista. Sin embargo, para sorpresa de todos, la directiva del club negó el pedido y explicó sus motivos. El presidente del ‘Peixe’, Andrés Rueda, fue el encargado de revelar la razón.

Edson Arantes do Nascimiento, nombre real de Pelé, fue uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mundial. A pesar de que será difícil que un futbolista iguale todo lo que hizo en su carrera, Santos anunció que la petición de la familia no será aceptada, ya que el mismo ‘O Rei’ dejó claro en vida que no quería que esto sucediera.

“Dijo claramente que no le gustaba la idea de retirar la ‘10′”, señaló Andrés Rueda en una conferencia de prensa. El presidente del Santos recordó que Pelé dio estas declaraciones en una entrevista en 2017. De esta forma, confirmó que la dorsal seguirá siendo utilizada la próxima temporada del Brasileirao.

En estos momentos, el venezolano Yeferson Soteldo es quien está utilizando el número ‘10′ en el Santos. “Vestir y cuidar tu camiseta con cariño y respeto es una misión que me honra. Hoy nos dejas, pero tu legado y recuerdos quedan. Gracias por todo ‘O Rei’”, dijo el jugador de 25 años tras la muerte de Pelé.

Pelé: cómo será el funeral de ‘O Rei’

El funeral de ‘O Rei’ se realizará el lunes 2 de enero y durará 24 horas. Santos es el encargado de hacer los preparativos del velorio, que se llevará a cabo en el campo de juego del Estadio Vila Belmiro. Fanáticos del equipo y aficionados en general podrán darle un último adiós a la leyenda. Los familiares de Pelé también estarán presentes en el evento.

Según los medios brasileños, los fanáticos podrán circular por una pasarela dispuesta sobre el césped, a unos metros del lugar donde estará el ataúd. Un día después, tras concluir el funeral, se realizará un recorrido por las calles de Santos, que pasará por la casa de la madre de Pelé, Celeste Arantes, quien tiene 100 años de edad.





