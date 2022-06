Está concentrado solo en lo que será el Mundial de Qatar 2022, donde Brasil parte como una de las selecciones favoritas para intentar llevarse el trofeo. El equipo liderado por Neymar llega más maduro a esta Copa que hace cuatro años, y en el banquillo con un Tite más experimentado y siempre muy comprometido. El seleccionador de la ‘Canarinha’ reveló que pudo llegar al Real Madrid, pero no quiso ni escuchar la oferta.

“Justo antes del Mundial de 2018 ellos (el Real Madrid) me dijeron que querían hablar y yo dije ‘no, no hablo, no te acerques’”, revela el seleccionado brasileño sobre la oferta de los ‘blancos’.

Además, expresa los motivos: “Quiero estar en paz conmigo mismo y con mi trabajo. Estoy haciendolo a mi mejor nivel. Cuando haces algo en paralelo, no se hace al máximo y yo no puedo hacer eso. Antes del Mundial de Rusia recibí ofertas de Real Madrid, PSG y Sporting. Pero yo no quería eso. Quiero ganar la Copa del Mundo. Después del Mundial, decidiré mi futuro”.

Tras el fin de la primera etapa de Zidane como técnico del Real Madrid, los ‘blancos’ sondearon a diversos entrenadores como Antonio Conte, Massimiliano Allegri o Mauricio Pochettino y finalmente, a dos días del debut de España contra Portugal en el Mundial, el club anunció la contratación del seleccionador Julen Lopetegui. La noticia generó un ‘terremoto’ en ‘La Roja’, que destituyó al técnico vasco en pleno torneo.

Y fue en ese momento, cuando Florentino miraba opciones, que volteó a ver a Tite, quien en su momento rechazó todo tipo de acercamiento, pero que no descarta nada a futuro. Claro, después del Mundial de Qatar.

“Si ganas la Copa del Mundo, tu mercado está totalmente abierto. Puedes elegir. No voy a mentir: mi idea es no trabajar en Brasil. Quiero pasar un año sabático y poder estudiar. Sin responsabilidad, porque esta responsabilidad es muy grande. Si viene algo de fuera, veremos que pasa. Ahora tengo la responsabilidad y la alegría de ser el entrenador de la Seleçao. No voy a hablar con nadie”, explicó el seleccionador.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR