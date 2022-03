Sin ninguna duda, todo amante del fútbol recuerda los grandes momentos que dejó Ronaldinho en el deporte rey vistiendo las camisetas de grandes equipos como el FC Barcelona, AC Milan o el París Saint-Germain, siendo este último el actual club de su compatriota Neymar. Sin embargo, en las últimas semanas el ‘10′ de la escuadra francesa viene siendo criticado duramente por la afición parisina por su bajo rendimiento. Ante ello, ‘Dinho’ salió en defensa del sudamericano y pidió paciencia a toda la hinchada.

“El fútbol es así. No basta con juntar a buenos jugadores para que las cosas funcionen rápido. Es, actualmente, uno de los mejores equipos del mundo y tiene a los mejores jugadores. Hace falta tiempo”, fueron las primeras palabras del exinternacional brasileño.

Como bien sabemos, el PSG fue eliminado por el Real Madrid el pasado 9 de marzo en el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League, en el que Kylian Mbappé anotó el único gol de los parisinos en el Santiago Bernabéu (3-1).

La temprana eliminación del elenco francés causó revuelo en París y en especial en sus ‘ultras’, que, en el siguiente duelo por el torneo local, contra el Gironds (3-0), se enfocaron en reclamar a sus jugadores y a la dirección general del equipo, siendo Neymar y Messi los señalados como los principales culpables.

“Me alegro de todo lo que hace. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Cada año, gana algo en París. En Brasil, es nuestro principal jugador, nuestro líder. Todo el mundo está contento en Brasil de lo que hace allí y en el PSG”, aseveró Ronaldinho sobre ‘Ney’.

Eso sí, el exBarcelona reveló no prestar atención a la reacción de la afición: “No soy aficionado, no me fijo en esas cosas. Ni siquiera cuando jugaba me fijaba en ellas. Cada uno tiene su opinión y su forma de pensar”.

También habló sobre Messi

Acerca del cuestionado momento de Lionel Messi en el PSG, el brasileño afirmó lo siguiente: “Es difícil para Messi porque llegó esta temporada después de muchos años en un fútbol completamente diferente, en un club que siempre jugó de la misma manera”.

Y agregó: “Solo le falta adaptación, pero el resto vendrá de forma natural. Es normal. Solo necesita tiempo”. Asimismo, también se refirió a los silbidos hacía él, algo que aún no terminar de “comprender”. “Si pitas a Messi, no queda nada. Si pitas al mejor del mundo, ¿a quién vas a aplaudir? No lo comprendo”, finalizó.





