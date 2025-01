El retiro del fútbol profesional no significa que tenga que alejarse en su totalidad de las canchas, eso lo sabe bastante bien Ronaldinho, que sigue muy de cerca todas las acciones del ‘deporte rey’ y que ahora buscará nutrir el talento no solo de su país sino de todo el mundo, con la creación de un reality que llamó ‘Manual do Bruxo’, o en español ‘Manual del brujo’, donde enseñará sus mejores técnicas a muchos jóvenes que anhelan ser como él.

El ex-futbolista, ídolo de muchos, Ronaldinho está innovando en Brasil. Con su nuevo reality llamado ‘Manual do Bruxo’ buscará el mejor talento futbolístico y ya acumula más de 300.000 inscripciones para la selección del astro. El 26 de enero habrá una presentación exclusiva en vivo, conducida por la estrella para revelar todos los detalles sobre el nuevo ecosistema de selección para jóvenes deportistas.

“Pasé años jugando al fútbol y conquistando muchas cosas buenas. El “Manual do Bruxo” es una forma que encontré para agradecer todo lo que el fútbol me dio durante mi vida; que el proyecto inspire a la nueva generación a practicar el fútbol de una manera alegre y divertida”, explica Ronaldinho en la presentación del programa.

Este ‘reality’ se vivirá en la modalidad de un curso online donde el ídolo presentará video-lecciones que desarrollarán la creatividad, el estilo y la técnica de los estudiantes. El ex-jugador del Barça ha grabado este curso con una docena de cámaras y más de 400 profesionales.

¿Cómo puedes inscribirte en el ‘Manual do bruxo’?





El curso virtual está abierto al público en general; mientras que en las evaluaciones presenciales podrán participar niños y niñas entre 7 y 25 años. La propuesta principal es reunir a quienes participaron en el curso para evaluar el aprendizaje de todo el paso a paso que se ha proporcionado en los módulos. Las actividades se llevarán a cabo en un formato diferente, considerando aspectos técnicos y probando las habilidades enseñadas previamente en las lecciones.

Los interesados en sumarse al proyecto ya suman más de 300 mil personas en casi 260 grupos de WhatsApp en Brasil. La participación está abierta a jóvenes de todo el mundo y para participar, simplemente hay que registrarse en el sitio web del ‘Manual do Bruxo’ (https://www.manualdobruxo.com.br/).

