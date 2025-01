A nadie le gusta perder con un equipo de Segunda División, pero tratándose de un partido amistoso fuera del país, no hay que hacerlo grande, sino tratar de analizar y corregir para el futuro. Si fuera por los puntos, otra sería la situación para Alianza Lima y los jugadores de Néstor Gorosito. A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, Carlos Zambrano declaró para la prensa sobre lo que fue enfrentar el último martes a Deportivo Morón, así como la pretemporada en Argentina.

“Estamos tranquilos, el resultado es lo de menos, son partidos de preparación. Debemos rescatar lo posiitivo, hemos hecho un gran trabajo, los resultados no se han dado, pero nos mantenemos tranquilos porque aún estamos en preparación”, afirmó el futbolista de la ‘Sele’.

El ‘Kaiser’ agregó que “el partido fue muy sucio, muy complicado jugar con equipos de Segunda, la cancha fue un desastre, pero no es excusa para nada. Rescatamos que siempre intentamos jugar, tenemos un gran grupo, pero lo tomamos con calma. Le ganamos a Vélez y eso no significaba nada, son partidos de preparación, de otra intensidad y eso nos ayudará mucho. Nunca nos tiramos para atrás, estamos intentando seguir la idea del profe pero vamos paso a paso”.

Asimismo, apuntó que el plantel tienen un poco de mala suerte con las lesiones, pero que tienen jugadores para seguir trabajando. Ahora tan solo tocar la siguiente prueba: viajar a Ecuador para enfrentarse a Liga de Quito en la ‘Noche Blanca’.

El ncuentro que se realizará este sábado 25 de enero a partir de las 19:30 horas (Perú) en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Paolo Guerrero y Hernán Barcos tendrán un emotivo homenaje tras ser considerados como referentes históricos de los ‘albos’.

Otra prueba más: Alianza Lima vs The Strongest

Los blanquiazules no tendrán tiempo para descansos, dado ya tiene pactado un duelo más previo a su estreno en la Copa Libertadores. Juan Pablo Revilla, presidente del Comité de Fútbol de The Strongest, confirmó que visitará a Alianza Lima el jueves 30 de enero en el Alejandro Villanueva. Todavía no se define el horario, pero se informó de que sería a las 20:00 horas porque será con acceso al público, es decir habrá venta de entradas. Ese cotejo marcaría el último partido del equipo de Néstor Gorosito de cara a su debut en la Copa.

El choque entre los íntimos y el ‘Tigre’ marcará el reencuentro de Guillermo Viscarra y su exequipo, un duelo especial para el arquero boliviano. En los próximo días habrán más novedades y también se comunicará sobre los precios de los boletos y cómo adquirirlas.





