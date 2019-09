¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]

El entrenador brasileño Tite volvió a citar al astro Neymar para los amistosos de octubre de la Seleçao ante Senegal y Nigeria y también convocó al delantero Gabriel Barbosa, 'Gabigol', máximo goleador del Brasileirao. El '10' regresó a la 'Canarinha' en la anterior fecha FIFA ante Colombia (2-2) en el que anotó un gol, luego de tres meses de inactividad por una lesión que le impidió jugar en la Copa América que ganó su selección.



El artillero 'Gabigol', del Flamengo, no era llamado al seleccionado absoluto desde la Copa América Centenario de 2016. Con 16 goles en la decimonovena jornada en el Brasileirao y cinco goles en la Copa Libertadores con el Flamengo, la presencia del delantero en la 'Canarinha' era especulado desde hacía meses.



Según explicó Tite en rueda de prensa, la inclusión de Gabigol en la lista "la hizo él por si sólo. No se necesita mucho, puedes cerrar los ojos y escuchar. Su campaña este año lo acreditó" para estar en la lista. Además de 'Gabigol', las otras novedades en la lista son el lateral del Atlético de Madrid, Renan Lodi, el portero Santos, del Athlético Paranaense, el defensa Rodrigo Caio del Flamengo y el centrocampista Matheus Henrique, del Gremio.



En la convocatoria hay siete jugadores que juegan en el campeonato brasileño y que serán baja en sus clubes durante dos jornadas, ya que el Brasileirao no para durante las fechas FIFA. Brasil se enfrentará el 10 de octubre en el estadio Nacional de Singapur a Senegal y tres días más tarde se medirá a Nigeria en el mismo escenario.



Los convocados de Brasil para la fecha FIFA

Porteros: Ederson (Manchester City/ING), Weverton (Palmeiras), Santos (Athlético Paranaense).



Defensas: Daniel Alves (Sao Paulo), Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Renan Lodi (Atlético de Madrid/ESP), Thiago Silva (PSG/FRA), Marquinhos (PSG/FRA), Éder Militão (Real Madrid/ESP), Rodrigo Caio (Flamengo).



Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid/ESP), Arthur (Barcelona/ESP), Fabinho (Liverpool/ING), Matheus Henrique (Gremio), Philippe Coutinho (Bayern de Munique/ALE), Lucas Paquetá (Milan/ITA).



Delanteros: Everton (Gremio), Firmino (Liverpool/ING), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison (Everton/ING), Neymar (PSG/FRA), Gabriel Jesus (Manchester City/ING).



