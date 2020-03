Ojalá que los cumpla feliz. Ronaldinho Gaúcho cumple 40 años este 21 de marzo, pero no será con una gran fiesta. En medio de la pandemia mundial por el Coronavirus, el astro brasileño cumple condena en Paraguay por un tema de falsificación de pasaporte.

Aún así, Ronaldo de Assis Moreira siempre será recordado por toda la magia que nos brindó en la cancha. Debutante en Gremio de Porto Alegre, rápidamente celebró títulos con la Selección de Brasil al ganar el Mundial Sub 17 1997 y la Copa América 1999. Así, a inicios del nuevo siglo pegó el salto al hoy popular club francés Paris Saint Germain.

Pero ese fichaje pasó casi desapercibido. Ronaldinho se lanzó a la fama en todo el planeta al campeonar el Mundial de 2002 con Brasil. Desde ahí, su nombre comenzó a sonar entre todo hincha del fútbol, que quedó impresionado con sus jugadas y nivel en el torneo. Incluso, llamó la atención el diminutivo a Ronaldo, goleador de la Copa del Mundo.

Al convertirse en un futbolista de élite, el PSG ya era poco para él. Los equipos más poderosos del planeta se pelearon por él y fue el FC Barcelona quien lo fichó, en el verano español de 2003. El equipo catalán iba por un fichae bomba, que era David Beckham, pero el Real Madrid les robó al astro inglés. Así, fueron a la carga por Ronaldinho, en una de las mejores decisiones en la historia moderna del club.

Ronaldinho jugó 249 partidos en el Barcelona entre 2003 hasta 2008. Anotó 108 goles y ganó una Champions League. (Foto: Getty Images)

El ‘Barza’ no venía bien. Ubicado en el sexto lugar de la última Liga y en una crisis de resultado, Ronaldinho llegó para darle alegría y estabilizar la situación del club. Con Frank Rijkaard como entrenador, el equipo azulgrana ganó todo en sus primeras tres temporadas, desde el torneo local hasta la tan ansiada Champions League europea.

Ronaldinho regaló magia a todos los asistentes del Camp Nou. Los hinchas del Barcelona, y quienes no lo eran, esperaban cada fin de semana para ver los goles, jugadas, huachas y magia que nos regalaba el brasileño en la cancha. ‘Dinnho’ estaba en el pico de su carrera y también era la gran figura de su selección. Su nivel fue superlativo en la Copa Confederaciones 2005 y las Eliminatorias al Mundial 2006, torneo en el que Brasil no pudo defender su título al ser eliminado en cuartos de final.

En ese lapso, ganó el Balón de Oro en 2005. Aquella temporada, lo que demostraba vistiendo las camisetas del Barcelona y Brasil era de otro mundo. Ese año y el anterior también fue elegido como el Mejor Futbolista del Mundo por la FIFA. Además de una incontable lista de diversos premios individuales. Ese mismo año, fue aplaudido por los hinchas del Real Madrid, archirrival del FC Barcelona, en el mismísimo campo del Santiago Bernabéu.

Pese a que ya venía jugando de a pocos, no fue hasta 2006 que el nombre de Lionel Messi comenzó a sonar con fuerza. El joven atacante argentino era el complemento que necesitaba Ronaldinho para seguir rompiéndola en la cancha. Ambos enamoraron a todos los hinchas del fútbol con una sociedad irrompible y que hacía hasta lo inimaginable con el balón. No había quien no los quiera.

Eso sí, los años pasaban y el ’10′ de Brasil fue bajando su nivel. A mitad de 2008, ‘Pep’ Guardiola llegó a tierras catalanas y Ronaldinho tuvo que mudarse a Italia. El AC Milan, aún lleno de cracks, lo esperaba con los brazos abiertos. Pero las cosas ya no eran igual, ya que solo mostró chispazos de lo que alguna vez fue y apenas ganó una Serie A en tres temporadas.

Ronaldinho fue la gran revelación de Brasil campeón del Mundial en 2002. (Foto: Getty Images)

Así, con 31 años, Ronaldinho regresó a su país para jugar en el Flamengo. Jugar en el equipo con más hinchas del mundo lo llevó otra vez a lo más alto de la popularidad. Cuando parecía que estaba de bajada, el atacante fichó por Atlético Mineiro en 2012, en una de sus mejores decisiones.

En el ‘Galo’, Ronaldinho se convirtió en uno de los pocos futbolistas en ganar la Copa Libertadores y la Champions League, en 2013. Además, fue campeón de la Recopa al año siguiente. Ronaldinho fue la gran figura en toda la campaña continental y nos recordó al que veíamos en el Barcelona español. Aun así, después de su segundo título sudamericano se fue hasta México a jugar por el Querétano.

En tierras aztecas apenas duró una temporada y volvió a Brasil para jugar por Flamengo en 2015. Casi en silencio, Ronaldinho se despidió del fútbol. No nos dimos cuenta, tan solo dejó de jugar. Nos sorprendió de la misma forma que siempre lo hizo en la cancha. Todos somos agradecidos con él.

Todos nos detenemos cuando encontramos algún video con jugadas o goles de Ronaldinho. Es inevitable. Fue un mago con el balón y hasta tratamos de imitarlo. Quizás después le tomaron relevo Messi, Neymar o De Bruyne, pero lo que vimos de él fue único.

Solo Ronaldinho, Juan Pablo Sorín, Dida, Roque Junior, Cafú, Carlos Tévez, Walter Samuel, Neymar y Danilo ganaron la Champions League y Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

RONALDINHO EN EL PERÚ

El astro brasileño también jugó en el Perú, pero tan solo tres veces. Su primera vez pudo ser en 2000, pero no fue convocado por Wanderley Luxemburgo. Tres años después, como reciente fichaje del FC Barcelona, un problema en el Tendón de Aquiles lo dejaron fuera del plantel que llegó a Lima.

Fue recién el 18 de noviembre de 2007 que Ronaldinho pisó por primera vez el Perú. La bicolor y Brasil empataron 1-1 en un gran partido jugado en el Estadio Monumental, por las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Jugó los noventa minutos e intercambió camisetas con Jefferson Farfán al final del partido.

Después de eso no volvió a jugar de manera oficial, pero sí en una serie de amistosos de exhibición ya retirado. El 26 de junio de 2016, vistió la camiseta de Cienciano en una goleada por 3-0 ante Sporting Cristal en Cusco. Dos años después, el 20 de junio, jugó para Sport Boys en el Callao. Volvió a celebrar un triunfo con el mismo resultado, esta vez ante la Academia Cantolao.

El único partido oficial de Ronaldinho en el Perú se jugó en el Estadio Monumental de Lima. (Foto: GEC)