El Paris Saint-Germain volverá a competir en la Champions League 2026-27 con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de Europa y convertise en bicampeón. Mientras se confirma el sorteo de la fase liga este jueves 27 de agosto a las 18:00 CEST, los aficionados del PSG en Estados Unidos ya pueden revisar las fechas clave del torneo, los posibles cruces que afrontará el equipo parisino y los horarios habituales para seguir cada uno de sus ocho partidos desde ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Chicago, Los Ángeles y Las Vegas.

Los posibles rivales del PSG en la Champions League 2026-27

El PSG parte como uno de los equipos instalados en el bombo 1 de la Champions League 2026-27, junto con clubes como Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán y Arsenal.

Sin embargo, al momento de esta publicación, los rivales oficiales del PSG todavía no están definidos. El sorteo de la fase liga está programado para el jueves 27 de agosto a las 18:00 horas de Europa Central (CET), desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

La Champions League mantendrá su formato de fase liga de 36 clubes. Cada equipo disputará ocho encuentros frente a ocho oponentes diferentes: cuatro como local y cuatro de visitante. Por ello, el PSG no conocerá su calendario definitivo —con rivales, condición de localía, fechas y horarios— hasta que UEFA celebre el sorteo.

Entre los posibles adversarios aparecen algunos de los grandes de Europa, aunque la combinación final dependerá de los bombos y de las restricciones del sistema de sorteo. El PSG podría cruzarse con potencias como Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Inter, Arsenal, Barcelona o Atlético de Madrid, siempre que el emparejamiento sea habilitado por el reglamento de UEFA.

Calendario de partidos del PSG en la Champions League 2026-27

La nueva fórmula de la Liga de Campeones (fase de liga en lugar de grupos tradicionales) se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con ocho jornadas para cada equipo:

Partido Fecha Hora Estado PSG vs. rival por definir No disponible No disponible Pendiente del sorteo Rival por definir vs. PSG No disponible No disponible Pendiente del sorteo PSG vs. rival por definir No disponible No disponible Pendiente del sorteo Rival por definir vs. PSG No disponible No disponible Pendiente del sorteo PSG vs. rival por definir No disponible No disponible Pendiente del sorteo Rival por definir vs. PSG No disponible No disponible Pendiente del sorteo PSG vs. rival por definir No disponible No disponible Pendiente del sorteo Rival por definir vs. PSG No disponible No disponible Pendiente del sorteo

Calendario de la fase eliminatoria

INSTANCIA FECHA Play-offs 16/17 y 23/24 de febrero de 2027 Octavos de final 9/10 y 16/17 de marzo de 2027 Cuartos de final 6/7 y 13/14 de abril de 2027 Semifinales 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027 Final 5 de junio de 2027, en Madrid

Calendario de los sorteos

INSTANCIA FECHA Fase de liga 27 de agosto de 2026 Play-offs 29 de enero de 2027 Octavos, cuartos, semifinales y final 26 de febrero de 2027

¿A qué hora ver al PSG en la Champions League 2026-27 en Estados Unidos?

Los horarios oficiales de los partidos del PSG todavía no están disponibles porque el sorteo de la fase liga aún no se ha realizado. UEFA suele programar los partidos de la Champions League en franjas nocturnas de Europa, por lo que para el público hispano en Estados Unidos los encuentros normalmente se ven durante la tarde.

Como referencia, los duelos que empiezan a las 21:00 horas de Europa Central suelen corresponder a estos horarios en Estados Unidos:

Zona horaria Ciudades de referencia Hora habitual de inicio Este (ET) Miami, Nueva York, Orlando, Washington D. C. 3:00 p. m. o 4:00 p. m. Central (CT) Houston, Dallas, Chicago, San Antonio 2:00 p. m. o 3:00 p. m. Montaña (MT) Denver, Phoenix 1:00 p. m. o 2:00 p. m. Pacífico (PT) Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle 12:00 p. m. o 1:00 p. m.

La variación de una hora se debe al cambio de horario entre Estados Unidos y Europa durante algunos tramos de la temporada. Los horarios definitivos de cada PSG vs. rival serán anunciados en el calendario oficial posterior al sorteo, por lo que se recomienda confirmar la hora local antes de cada encuentro.

En Estados Unidos, la Champions League suele estar disponible mediante Paramount+, y algunos partidos seleccionados pueden emitirse en cadenas de televisión con cobertura deportiva. Verifica el canal, idioma de narración y condiciones de acceso con antelación, ya que la distribución puede variar por partido y por mercado.