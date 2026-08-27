El Paris Saint-Germain de Ferrán Torres inicia su camino en la Champions League 2026-27 con una agenda repleta de desafíos continentales. El campeón francés buscará consolidar su protagonismo europeo frente a algunos de los clubes más fuertes del torneo. | Crédito: @championsleague / Instagram / Composición Depor
El Paris Saint-Germain de Ferrán Torres inicia su camino en la Champions League 2026-27 con una agenda repleta de desafíos continentales. El campeón francés buscará consolidar su protagonismo europeo frente a algunos de los clubes más fuertes del torneo. | Crédito: @championsleague / Instagram / Composición Depor

El Paris Saint-Germain volverá a competir en la Champions League 2026-27 con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de Europa y convertise en bicampeón. Mientras se confirma el sorteo de la fase liga este jueves 27 de agosto a las 18:00 CEST, los aficionados del PSG en Estados Unidos ya pueden revisar las fechas clave del torneo, los posibles cruces que afrontará el equipo parisino y los horarios habituales para seguir cada uno de sus ocho partidos desde ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Chicago, Los Ángeles y Las Vegas.

Los posibles rivales del PSG en la Champions League 2026-27

El PSG parte como uno de los equipos instalados en el bombo 1 de la Champions League 2026-27, junto con clubes como Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán y Arsenal.

Sin embargo, al momento de esta publicación, los rivales oficiales del PSG todavía no están definidos. El sorteo de la fase liga está programado para el jueves 27 de agosto a las 18:00 horas de Europa Central (CET), desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

La Champions League mantendrá su formato de fase liga de 36 clubes. Cada equipo disputará ocho encuentros frente a ocho oponentes diferentes: cuatro como local y cuatro de visitante. Por ello, el PSG no conocerá su calendario definitivo —con rivales, condición de localía, fechas y horarios— hasta que UEFA celebre el sorteo.

Entre los posibles adversarios aparecen algunos de los grandes de Europa, aunque la combinación final dependerá de los bombos y de las restricciones del sistema de sorteo. El PSG podría cruzarse con potencias como Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Inter, Arsenal, Barcelona o Atlético de Madrid, siempre que el emparejamiento sea habilitado por el reglamento de UEFA.

Calendario de partidos del PSG en la Champions League 2026-27

La nueva fórmula de la Liga de Campeones (fase de liga en lugar de grupos tradicionales) se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con ocho jornadas para cada equipo:

PartidoFechaHoraEstado
PSG vs. rival por definirNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo
Rival por definir vs. PSGNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo
PSG vs. rival por definirNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo
Rival por definir vs. PSGNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo
PSG vs. rival por definirNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo
Rival por definir vs. PSGNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo
PSG vs. rival por definirNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo
Rival por definir vs. PSGNo disponibleNo disponiblePendiente del sorteo

Calendario de la fase eliminatoria

INSTANCIAFECHA
Play-offs16/17 y 23/24 de febrero de 2027
Octavos de final9/10 y 16/17 de marzo de 2027
Cuartos de final6/7 y 13/14 de abril de 2027
Semifinales27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
Final5 de junio de 2027, en Madrid

Calendario de los sorteos

INSTANCIAFECHA
Fase de liga27 de agosto de 2026
Play-offs29 de enero de 2027
Octavos, cuartos, semifinales y final26 de febrero de 2027

¿A qué hora ver al PSG en la Champions League 2026-27 en Estados Unidos?

Los horarios oficiales de los partidos del PSG todavía no están disponibles porque el sorteo de la fase liga aún no se ha realizado. UEFA suele programar los partidos de la Champions League en franjas nocturnas de Europa, por lo que para el público hispano en Estados Unidos los encuentros normalmente se ven durante la tarde.

Como referencia, los duelos que empiezan a las 21:00 horas de Europa Central suelen corresponder a estos horarios en Estados Unidos:

Zona horariaCiudades de referenciaHora habitual de inicio
Este (ET)Miami, Nueva York, Orlando, Washington D. C.3:00 p. m. o 4:00 p. m.
Central (CT)Houston, Dallas, Chicago, San Antonio2:00 p. m. o 3:00 p. m.
Montaña (MT)Denver, Phoenix1:00 p. m. o 2:00 p. m.
Pacífico (PT)Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle12:00 p. m. o 1:00 p. m.

La variación de una hora se debe al cambio de horario entre Estados Unidos y Europa durante algunos tramos de la temporada. Los horarios definitivos de cada PSG vs. rival serán anunciados en el calendario oficial posterior al sorteo, por lo que se recomienda confirmar la hora local antes de cada encuentro.

En Estados Unidos, la Champions League suele estar disponible mediante Paramount+, y algunos partidos seleccionados pueden emitirse en cadenas de televisión con cobertura deportiva. Verifica el canal, idioma de narración y condiciones de acceso con antelación, ya que la distribución puede variar por partido y por mercado.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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