El Pierre-Aliker Municipal Stadium de Fort-de-France será escenario del duelo entre El Salvador y Martinica este lunes 5 de octubre, por la cuarta y última fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. La Selecta se encuentra en una situación límite en el último puesto de su sector y solo le sirve la victoria, ya que cualquier otro resultado confirmaría su descenso a la Liga B de la competición y, según declaraciones dirigenciales, la salida inmediata de su entrenador Hernán Darío “Bolillo” Gómez el martes 6 de octubre. Les Matinino dirigidos por el francés Fabien Mercadal, por otro lado, llegan motivados tras lograr un histórico triunfo de locales por 2-1 ante Honduras y buscarán aprovechar la localía para cobrarse revancha de la derrota por 3-1 sufrida en San Salvador el pasado 25 de septiembre. El partido contará con transmisión EN VIVO por Canal 4 (TCS) en televisión abierta y por cable, además de la señal online de TCS GO para quienes prefieran seguirlo por Internet.

¿Dónde ver Canal 4 (TCS) EN VIVO, El Salvador vs. Martinica por la Concacaf Nations League 2026-27?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre El Salvador y Martinica a través de Canal 4 (TCS), que transmitirá el partido en directo para el público salvadoreño. La señal está disponible en televisión abierta y en distintos operadores de televisión por suscripción.

TCS Canal 4 Televisión abierta Canal 4 Tigo Star Canal 4 Claro TV Canal 4 SD Claro TV Canal 4 HD Claro TV Satelital Canal 103

¿Cómo ver TCS GO EN VIVO ONLINE por Internet?

Los seguidores de la Selecta también tendrán la opción de ver El Salvador vs. Martinica EN VIVO ONLINE mediante TCS GO, la plataforma digital de Telecorporación Salvadoreña que permite acceder a su programación desde dispositivos con conexión a Internet.

Para seguir el partido, los usuarios pueden ingresar a TCS GO desde su página web o consultar la disponibilidad de la aplicación en sus dispositivos móviles. De esta manera, podrán seguir la transmisión del encuentro desde cualquier lugar con acceso a Internet, según la disponibilidad del servicio.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO El Salvador vs. Martinica por la Concacaf Nations League 2026-27

Partido El Salvador vs. Martinica Fecha Lunes, 5 de octubre de 2026 Torneo Concacaf Nations League 2026-27 Jornada Fecha 4 del Grupo B, Liga A Hora 16:00 de San Salvador (6 p.m. ET / 3 p.m. PT) TV Canal 4 (TCS) Streaming TCS GO Estadio Estadio Cuscatlán Lugar San Salvador, El Salvador