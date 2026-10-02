SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/10/2026.- Cobertura oficial de Canal 4 (TCS Go) EN VIVO GRATIS ONLINE para ver el partido El Salvador vs. Jamaica hoy por la Jornada 3 del grupo B de la Concacaf Nations League 2026 en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. FOTO DE NOÉ YACTAYO
SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/10/2026.- Cobertura oficial de Canal 4 (TCS Go) EN VIVO GRATIS ONLINE para ver el partido El Salvador vs. Jamaica hoy por la Jornada 3 del grupo B de la Concacaf Nations League 2026 en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. FOTO DE NOÉ YACTAYO

El Estadio Cuscatlán será escenario del duelo entre El Salvador y Jamaica este viernes 2 de octubre, por la tercera fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. Con la necesidad de mejorar su posición en la tabla, la Selecta afronta un nuevo desafío ante unos Reggae Boyz que también buscan recuperarse de su última derrota. El partido contará con transmisión EN VIVO por Canal 4 (TCS) en televisión abierta y por cable, además de la señal online de TCS GO para quienes prefieran seguirlo por Internet.

¿Dónde ver Canal 4 (TCS) EN VIVO, El Salvador vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026-27?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre El Salvador y Jamaica a través de Canal 4 (TCS), que transmitirá el partido en directo para el público salvadoreño. La señal está disponible en televisión abierta y en distintos operadores de televisión por suscripción.

TCSCanal 4
Televisión abiertaCanal 4
Tigo StarCanal 4
Claro TVCanal 4 SD
Claro TVCanal 4 HD
Claro TV SatelitalCanal 103

¿Cómo ver TCS GO EN VIVO ONLINE por Internet?

Los seguidores de la Selecta también tendrán la opción de ver El Salvador vs. Jamaica EN VIVO ONLINE mediante , la plataforma digital de Telecorporación Salvadoreña que permite acceder a su programación desde dispositivos con conexión a Internet.

Para seguir el partido, los usuarios pueden ingresar a TCS GO desde su página web o consultar la disponibilidad de la aplicación en sus dispositivos móviles. De esta manera, podrán seguir la transmisión del encuentro desde cualquier lugar con acceso a Internet, según la disponibilidad del servicio.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO El Salvador vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026-27

PartidoEl Salvador vs. Jamaica
FechaViernes 2 de octubre de 2026
TorneoConcacaf Nations League 2026-27
JornadaFecha 3 del Grupo B, Liga A
Hora20:00 de San Salvador (9 p.m. ET / 6 p.m. PT)
TVCanal 4 (TCS)
StreamingTCS GO
EstadioEstadio Cuscatlán
LugarSan Salvador, El Salvador
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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