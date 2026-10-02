El Estadio Cuscatlán será escenario del duelo entre El Salvador y Jamaica este viernes 2 de octubre, por la tercera fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. Con la necesidad de mejorar su posición en la tabla, la Selecta afronta un nuevo desafío ante unos Reggae Boyz que también buscan recuperarse de su última derrota. El partido contará con transmisión EN VIVO por Canal 4 (TCS) en televisión abierta y por cable, además de la señal online de TCS GO para quienes prefieran seguirlo por Internet.
¿Dónde ver Canal 4 (TCS) EN VIVO, El Salvador vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026-27?
Los aficionados podrán seguir el encuentro entre El Salvador y Jamaica a través de Canal 4 (TCS), que transmitirá el partido en directo para el público salvadoreño. La señal está disponible en televisión abierta y en distintos operadores de televisión por suscripción.
|TCS
|Canal 4
|Televisión abierta
|Canal 4
|Tigo Star
|Canal 4
|Claro TV
|Canal 4 SD
|Claro TV
|Canal 4 HD
|Claro TV Satelital
|Canal 103
¿Cómo ver TCS GO EN VIVO ONLINE por Internet?
Los seguidores de la Selecta también tendrán la opción de ver El Salvador vs. Jamaica EN VIVO ONLINE mediante TCS GO, la plataforma digital de Telecorporación Salvadoreña que permite acceder a su programación desde dispositivos con conexión a Internet.
Para seguir el partido, los usuarios pueden ingresar a TCS GO desde su página web o consultar la disponibilidad de la aplicación en sus dispositivos móviles. De esta manera, podrán seguir la transmisión del encuentro desde cualquier lugar con acceso a Internet, según la disponibilidad del servicio.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO El Salvador vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026-27
|Partido
|El Salvador vs. Jamaica
|Fecha
|Viernes 2 de octubre de 2026
|Torneo
|Concacaf Nations League 2026-27
|Jornada
|Fecha 3 del Grupo B, Liga A
|Hora
|20:00 de San Salvador (9 p.m. ET / 6 p.m. PT)
|TV
|Canal 4 (TCS)
|Streaming
|TCS GO
|Estadio
|Estadio Cuscatlán
|Lugar
|San Salvador, El Salvador