Desde el SKNFA Technical Center en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, este viernes 13 de noviembre se disputará el juego El Salvador vs. San Martín por el Play-In para la Copa Oro 2027, encuentro que aún pertenece al torneo de la Concacaf Nations League. La transmisión de este juego se verá a través de Canal 4 y TCS Go en El Salvador, desde las 5:00 p.m. San Salvador. Aquí, te contaré más detalles de la transmisión.
¿Dónde ver El Salvador vs. San Martín EN VIVO por TV abierta?
El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.
¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?
La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:
- Canal 4.1 (Televisión digital abierta)
- Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)
- Canal 1004 (Claro TV Satélite)
Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.
¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?
La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android e iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.
También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.