Las Águilas del América defienden el liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ante un Atlas que busca acercarse a la cima. El conjunto azulcrema, primero con 24 puntos, visitará este miércoles 21 de octubre el Estadio Jalisco de Guadalajara, donde los rojinegros, quintos con 21 unidades, intentarán igualarlos en la clasificación. El encuentro, correspondiente a la Jornada 13, comenzará a las 19:00 horas del tiempo del centro de México.

¿Quieres ver el partido desde tu celular, PC, tableta o Smart TV? La transmisión en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5, en televisión abierta. También podrás seguir el encuentro por TUDN en televisión de paga y por ViX Premium vía streaming.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Atlas vs. Club América por Liga MX 2026?

El partido entre Club América y Atlas se transmitirá EN VIVO por Canal 5, con acceso gratuito a través de la televisión abierta mexicana. La cobertura también estará disponible por TUDN y ViX Premium, las alternativas para quienes prefieran seguir el encuentro por televisión de paga o internet.

Canales de Canal 5 en México

Canal 5 Canales TV Dish 105 SD y 605 HD SKY 105 SD y 1105 HD Megacable 205 SD y 1205 HD Izzi 105 SD y 805 HD Total Play 5 SD y 105 HD

Los números de canal pueden variar según la ciudad y el servicio contratado. Se recomienda consultar la guía de programación del operador para confirmar la señal correspondiente.

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Los aficionados también pueden consultar las opciones digitales de TelevisaUnivision para seguir la programación deportiva desde sus dispositivos. La disponibilidad del partido en ViX o en la aplicación de TUDN dependerá de los derechos y de la programación habilitada para esta transmisión.

Dispositivos compatibles

Smart TV.

Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad y tabletas.

Computadoras Windows.

Computadoras Mac.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Atlas por Liga MX 2026 en México?

TUDN está disponible en México mediante diferentes operadores de televisión de paga, entre ellos SKY, izzi y Star TV. Estos son los números de canal para encontrar la señal deportiva.

Cableoperador Canal TUDN SKY 547 y 1547 izzi 501 y 890 Star TV 510

Los números pueden variar según el paquete y la región. También puedes consultar la guía de programación de tu operador.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Atlas por Liga MX 2026 en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, TUDN está disponible en diferentes servicios de televisión por cable y satélite, entre ellos DIRECTV, Dish Latino y Spectrum. Estos son los números de canal de referencia para encontrar la señal deportiva.

Cableoperador Canal TUDN DIRECTV 464 Dish Latino 856 Spectrum 444

La numeración de Spectrum puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Cómo ver ViX EN VIVO, Club América vs. Atlas la Liga MX 2026?

Los aficionados en México también podrán seguir el duelo entre América y Atlas en ViX, la plataforma de streaming que ofrece contenidos deportivos y de entretenimiento en español.

Para ver el encuentro desde un teléfono móvil, una computadora, una tablet o una Smart TV, es necesario comprobar que la transmisión esté disponible en el plan contratado. La programación y las condiciones de acceso pueden variar según el contenido y el territorio.

Horarios, TV y dónde ver América vs. Atlas EN VIVO por la Liga MX 2026

Partido: América vs. Atlas.

América vs. Atlas. Competencia: Liga MX, Torneo Apertura 2026.

Liga MX, Torneo Apertura 2026. Jornada: 13.

13. Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.

miércoles 21 de octubre de 2026. Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Televisión en México: Canal 5 y TUDN.

Canal 5 y TUDN. Estadio: Estadio Jalisco.

Estadio Jalisco. Ciudad: Guadalajara, Jalisco, México.

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)