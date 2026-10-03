La selección mexicana se mide este sábado 3 de octubre a Estados Unidos en un amistoso internacional que se disputará en Arizona, en una nueva edición de una de las rivalidades más intensas de Concacaf. El equipo de Rafael Márquez llega a este compromiso tras empatar 1-1 ante Colombia y Perú, mientras que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino viene de golear 4-1 a Perú y vencer 4-2 a Chile

El encuentro en el State Farm Stadium será una nueva oportunidad para que ambas selecciones prueben variantes y consoliden sus proyectos de cara al ciclo rumbo a la Copa Mundial FIFA 2030. México y Estados Unidos, que quedaron eliminados en los octavos de final del último Mundial, buscarán ajustar sus piezas en un duelo que también servirá como preparación para los próximos compromisos internacionales.

¿Quieres ver el partido por televisión abierta o streaming? La transmisión para el público mexicano podrá seguirse por las señales de Canal 5 de Televisa y TUDN, según la programación y los derechos confirmados para el encuentro. El partido está programado para las 8:00 p. m. del centro de México (10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT).

TL;DR de México vs. Estados Unidos por el amistoso FIFA

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS: transmisión en México, sujeta a confirmación de programación.

📺 TUDN EN VIVO: televisión de paga.

💻 Streaming: ViX y plataformas disponibles según los derechos de transmisión.

🕐 Hora: 8:00 p. m. del centro de México.

🏟️ Estadio: State Farm Stadium, Arizona.

🌎 Competición: amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Estados Unidos por el amistoso FIFA?

El partido entre México y Estados Unidos podrá verse EN VIVO y GRATIS en México a través de Canal 5 de Televisa, que transmitirá el tercer compromiso de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana. La señal estará disponible en televisión abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales de Canal 5 en México

Operador Canal Dish 105 SD y 605 HD SKY 105 SD y 1105 HD Megacable 205 SD y 1205 HD Izzi 105 SD y 805 HD Total Play 5 SD y 105 HD

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Los aficionados también pueden consultar las opciones digitales de TelevisaUnivision para seguir la programación deportiva desde sus dispositivos. La disponibilidad del partido en ViX o en la aplicación de TUDN depende de los derechos y de la programación habilitada para esta transmisión.

Dispositivos compatibles

Smart TV.

Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad y tabletas.

Computadoras Windows.

Computadoras Mac.

Pie de foto sugerido: México y Estados Unidos protagonizarán una nueva edición del clásico de la Concacaf este sábado 3 de octubre en Arizona. El amistoso podrá seguirse por televisión abierta en México a través de Canal 5. | Crédito: Composición MAG.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Estados Unidos por el amistoso FIFA?

TUDN es una de las señales deportivas de referencia para los aficionados mexicanos. Para este encuentro, la información publicada por la cadena confirma la transmisión por Canal 5, pero no permite asegurar de manera independiente que TUDN también emitirá el partido en su señal de televisión de paga.

Canales de TUDN en México

Operador Canal Total Play 503 SKY 547 y 1547 Izzi 501 y 890

Estos son los números incluidos en la plantilla de referencia; conviene comprobarlos con los operadores y confirmar la programación específica del amistoso antes de publicar.

¿Cómo ver México vs. Estados Unidos en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el amistoso mediante las señales y plataformas que tengan los derechos de transmisión para ese territorio. La cobertura anunciada incluye opciones de Telemundo y Universo, además de Peacock. También se ha informado de HBO Max como alternativa de streaming.

Opciones de transmisión en Estados Unidos

Telemundo.

Universo.

Peacock.

HBO Max.

La disponibilidad de cada señal y plataforma puede variar según el paquete contratado y la programación regional. No está confirmada la emisión de este encuentro por TUDN USA.

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Estados Unidos por el amistoso FIFA

Partido México vs. Estados Unidos Competición Amistoso internacional, fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Horario 8:00 p. m. del centro de México Hora en Estados Unidos 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT TV abierta en México Canal 5 TV de paga en México TUDN, sujeto a confirmación de transmisión Streaming en México Por confirmar TV en Estados Unidos Telemundo y Universo Streaming en Estados Unidos Peacock y HBO Max Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos

México y Estados Unidos volverán a encontrarse en un partido que trasciende el carácter amistoso por la histórica rivalidad entre ambos países. Rafael Márquez tendrá una nueva prueba para evaluar a sus futbolistas y consolidar su proyecto, mientras que Mauricio Pochettino buscará mantener el buen rendimiento de su equipo tras sus victorias ante Perú y Chile. El encuentro en Arizona servirá como una nueva referencia para ambas selecciones en su preparación hacia el Mundial de 2030.

Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre en un partido que concentra la atención de los aficionados al fútbol norteamericano, con el objetivo de medir fuerzas en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas de la región. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del tiempo del centro de México (10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. PT) y podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 en territorio mexicano, mientras que Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura para el público hispano de Estados Unidos. En otros mercados, los aficionados podrán consultar las opciones de Claro Sports y Paramount Plus, según la disponibilidad de sus derechos de transmisión. La expectativa también gira en torno a las figuras de ambos equipos y al recuerdo de grandes estrellas como Lionel Messi, aunque el argentino no forma parte de este enfrentamiento. Quienes buscan ver México vs. Estados Unidos GRATIS deberán comprobar las señales de televisión abierta habilitadas en su país y las alternativas legales de acceso digital. (VIDEO DE X:@@miseleccionmx)