El Cruz Azul visita este jueves 26 de noviembre al León por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina comenzará su camino hacia las semifinales en el Estadio León, conocido como Nou Camp, en Guanajuato, donde los Esmeraldas intentarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una eliminatoria que se resolverá en la Ciudad de México. El encuentro comenzará a las 10:10 p. m. ET (9:10 p. m. CT) y tendrá transmisión EN VIVO en Estados Unidos por TUDN USA, con alternativas para seguirlo ONLINE a través de TUDN.com y la aplicación oficial de la cadena.

Cruz Azul llega a los cuartos de final después de terminar en el segundo puesto de la clasificación general, mientras que León consiguió su boleto a la Liguilla como séptimo. Ambos equipos volverán a encontrarse menos de un mes después de su enfrentamiento en la fase regular, cuando los cementeros se impusieron por 2-1. Ahora, el conjunto esmeralda buscará cambiar la historia en su estadio, mientras que los celestes intentarán conseguir un resultado favorable antes de disputar la vuelta el domingo 29 de noviembre.

TL;DR de León vs. Cruz Azul por la Liguilla MX Apertura 2026

📺 TV: TUDN USA EN VIVO.

TUDN USA EN VIVO. 💻 Streaming: TUDN.com y aplicación oficial de TUDN.

TUDN.com y aplicación oficial de TUDN. 🕘 Horario: 10:10 p. m. ET / 9:10 p. m. CT / 8:10 p. m. MT / 7:10 p. m. PT.

10:10 p. m. ET / 9:10 p. m. CT / 8:10 p. m. MT / 7:10 p. m. PT. 📅 Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

jueves 26 de noviembre de 2026. 🏆 Competición: cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. 🏟️ Estadio: León (Nou Camp), Guanajuato.

León (Nou Camp), Guanajuato. ⚽ Instancia: partido de ida.

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, León vs. Cruz Azul por la Liguilla MX Apertura 2026?

El partido entre León y Cruz Azul podrá seguirse EN VIVO en Estados Unidos a través de TUDN USA, la señal deportiva de TelevisaUnivision que transmitirá el primer encuentro de esta serie de cuartos de final del Apertura 2026. El pitazo inicial está programado para las 10:10 p. m. ET, 9:10 p. m. CT y 7:10 p. m. PT.

Los aficionados podrán acceder a la señal mediante los servicios de televisión de paga que incluyan TUDN en su programación. Entre los operadores que ofrecen el canal se encuentran DIRECTV, DISH, Cox, Optimum, Spectrum y Xfinity. La posición de TUDN USA cambia según la ciudad y el proveedor contratado.

¿Qué canal es TUDN USA en DIRECTV, DISH, Spectrum, Xfinity, Cox y Optimum?

Los seguidores de la Liga MX que tengan contratado un servicio de televisión por cable o satélite pueden consultar los números de TUDN USA en su localidad. DIRECTV y DISH mantienen las mismas posiciones en las ciudades incluidas en esta relación, mientras que Cox, Optimum, Spectrum y Xfinity presentan variaciones según el mercado.

Esta es la guía de canales de TUDN USA por ciudad y operador en Estados Unidos:

Ciudad, Estado Cox DIRECTV DISH Optimum Spectrum Xfinity Albuquerque, NM — 464 397, 856 — — 670 Anchorage, AK — 464 397, 856 539 — — Atlanta, GA — 464 397, 856 — 227 598 Austin, TX — 464 397, 856 430, 631 444 — Bakersfield, CA — 464 397, 856 — 637 — Baltimore, MD — 464 397, 856 — — 586 Boston, MA — 464 397, 856 — — 710 Bronx, NY — 464 397, 856 229 444 — Brooklyn, NY — 464 397, 856 229 444 — Buffalo, NY — 464 397, 856 — 444 — Charlotte, NC — 464 397, 856 — 444 — Chicago, IL — 464 397, 856 — — 332 Cincinnati, OH — 464 397, 856 — 838 — Cleveland, OH 221 464 397, 856 — 838 — Colorado Springs, CO — 464 397, 856 — — 622 Columbus, OH — 464 397, 856 — 838 — Dallas, TX — 464 397, 856 430 131 — Denver, CO — 464 397, 856 — — 322 Detroit, MI — 464 397, 856 — — 626 El Paso, TX — 464 397, 856 — 444 — Fort Lauderdale, FL — 464 397, 856 — — 462 Fort Worth, TX — 464 397, 856 — 131 — Fresno, CA — 464 397, 856 — — 618 Honolulu, HI — 464 397, 856 — 1571 — Houston, TX — 464 397, 856 430 — 553 Indianapolis, IN — 464 397, 856 — 439 626 Jacksonville, FL — 464 397, 856 — — 604 Kansas City, MO — 464 397, 856 430 444 — Las Vegas, NV 76, 162 464 397, 856 — — — Los Angeles, CA — 464 397, 856 — 444 — Louisville, KY — 464 397, 856 — 837 — Memphis, TN — 464 397, 856 — — 638 Miami, FL — 464 397, 856 — — 462 Milwaukee, WI — 464 397, 856 — 838 — Minneapolis, MN — 464 397, 856 — — 649 Nashville, TN — 464 397, 856 — — 614 New Orleans, LA 374, 714 464 397, 856 — — — New York, NY — 464 397, 856 229 444 — Oklahoma City, OK 239, 480 464 397, 856 — — — Orlando, FL — 464 397, 856 — 942 604 Philadelphia, PA — 464 397, 856 — — 586 Phoenix, AZ 76, 441 464 397, 856 — — — Pittsburgh, PA — 464 397, 856 — — 586 Portland, OR — 464 397, 856 — — 615 Sacramento, CA — 464 397, 856 — — 618 Salt Lake City, UT — 464 397, 856 — — 576 San Antonio, TX — 464 397, 856 — 444 — San Diego, CA 69 464 397, 856 — 444 — San Francisco, CA — 464 397, 856 — — 618 San Jose, CA — 464 397, 856 — — 618 Seattle, WA — 464 397, 856 — — 722 St. Louis, MO — 464 397, 856 — 302 — St. Paul, MN — 464 397, 856 — — 649 Tampa, FL — 464 397, 856 — 942 667 Tucson, AZ 76, 441 464 397, 856 — — 663 Washington, DC — 464 397, 856 — — 586

Los números pueden variar de acuerdo con el paquete contratado y las actualizaciones de la programación local. Los guiones indican que no se dispone de un número para ese operador en la ciudad correspondiente.

¿Cómo ver León vs. Cruz Azul en TUDN.com y la aplicación de TUDN?

Los espectadores que prefieran seguir el encuentro por internet podrán recurrir a las plataformas digitales de TUDN. La cadena ofrece la transmisión del partido a través de TUDN.com y su aplicación oficial, alternativas para acceder a la programación deportiva desde dispositivos móviles y computadoras.

Para ver León vs. Cruz Azul ONLINE, los usuarios deberán ingresar a la página web de TUDN o abrir la aplicación e iniciar sesión con las credenciales de su proveedor de televisión, cuando corresponda. La disponibilidad del contenido dependerá de los derechos de transmisión y las condiciones de acceso establecidas por TelevisaUnivision.

Plataformas para ver el partido en Estados Unidos:

TUDN USA (televisión de paga).

TUDN.com.

Aplicación oficial de TUDN.

Dispositivos compatibles con las plataformas digitales:

Smart TV.

Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad y tabletas.

Computadoras Windows.

Computadoras Mac.

Horarios, TV y dónde ver en vivo León vs. Cruz Azul por la Liguilla MX

PARTIDO León vs. Cruz Azul Competición Liga MX Apertura 2026 Instancia Cuartos de final, ida Fecha Jueves 26 de noviembre de 2026 Horario ET 10:10 p. m. Horario CT 9:10 p. m. Horario MT 8:10 p. m. Horario PT 7:10 p. m. TV en Estados Unidos TUDN USA Streaming TUDN.com y aplicación de TUDN Estadio León (Nou Camp) Ciudad León, Guanajuato, México