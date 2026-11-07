El clásico capitalino vivirá una nueva edición este sábado 7 de noviembre. Desde el Estadio Olímpico Universitario, no te pierdas la transmisión de América vs. Pumas EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Canal 5 y TUDN en TV abierta, encuentro que iniciará a las 9:10 p.m. CDMX . Las ‘Águilas’ son líderes del campeonato con 29 puntos, pero no pueden ceder, pues Chivas y Cruz Azul tienen el mismo puntaje, aunque a los azulcremas les favorece la diferencia de goles.

El Club América vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Club América vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de Liga MX?

El partido de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX entre Club América y Pumas UNAM se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Club América vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo entre Club América y Pumas UNAM por la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Club América y Pumas UNAM se verán las caras en una nueva edición del Clásico Capitalino por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, transmitido gratis por señal abierta en televisión. | Crédito: ligamx.net / Composición Depor

Horarios, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de Liga MX

Partido : Club América vs. Pumas UNAM, por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

: Club América vs. Pumas UNAM, por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Sábado, 7 de noviembre de 2026

: Sábado, 7 de noviembre de 2026 Horario : 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México (CDMX), México