La Concacaf Nations League 2026-27 inicia con un atractivo duelo entre República Dominicana y Nicaragua, programado para el jueves 24 de septiembre desde las 20:00 hora de Santo Domingo (7:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos) en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo A de la Liga A, una instancia clave para ambas selecciones en sus aspiraciones dentro del torneo regional. A continuación, te decimos cómo seguir el desarrollo del partido Nicaragua vs. República Dominicana en vivo mediante la señal de Canal 6 Nicaragüense y sus opciones oficiales de transmisión por Internet.

Los Quisqueyanos llegan al compromiso atravesando uno de los momentos más prometedores de su historia reciente. El seleccionado dirigido por Marcelo Neveleff cuenta con una base de futbolistas que militan en el fútbol europeo, entre ellos Mariano Díaz, Júnior Firpo y Pablo Rosario, jugadores que aportan experiencia internacional y elevan el nivel competitivo del equipo. El optimismo en el entorno dominicano se ha fortalecido tras las últimas participaciones continentales y el desarrollo constante de una generación que ha ganado protagonismo en ligas de primer nivel.

Por el lado del combinado pinolero, el partido marcará el estreno oficial de Juan Cruz Real como seleccionador dentro de la Nations League. La Azul y Blanco afronta este desafío en medio de un proceso de renovación y con varias ausencias importantes respecto a ciclos anteriores. Entre las bajas más destacadas figuran referentes como Juan Barrera, Josué Quijano y Ariagner Smith, una situación que obligará al nuevo cuerpo técnico a encontrar soluciones para competir ante uno de los planteles más completos de la región caribeña.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se registró en noviembre de 2023, cuando empataron sin goles en Managua en un partido equilibrado. Sin embargo, el contexto actual presenta una realidad distinta, con República Dominicana llegando respaldada por una nómina con mayor experiencia internacional y un mejor momento futbolístico sobre el papel.

Dónde ver Canal 6 EN VIVO, partido Nicaragua vs. República Dominicana por Concacaf Nations League 2026 vía ONLINE

La señal de Canal 6 Nicaragüense puede verse de forma gratuita a través de Internet desde cualquier parte del planeta. A continuación, estas son mejores opciones oficiales para sintonizarlo:

Página web oficial Facebook Live YouTube Ingresa directamente a la transmisión las 24 horas del día en la Señal en Vivo de Canal 6. En la página oficial de Canal 6 Nicaragua en Facebook transmiten en directo sus noticieros, revistas matutinas y eventos especiales. Algunos eventos y programas grabados se suben o se transmiten en tiempo real en su canal de Canal 6 Nicaragua en YouTube.

Dónde ver Canal 6 EN VIVO, partido Nicaragua vs. República Dominicana por Concacaf Nations League 2026 vía televisión

Si te encuentras en territorio nicaragüense, sintoniza el partido Nicaragua vs. República Dominicana en vivo por la Jornada 1 de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 por señal abierta de televisión en el Canal 6 o búscalo en la guía de canales de tu proveedor de cable local como Claro o Tigo por nombrar algunos.

Nicaragua vs. República Dominicana por Concacaf Nations League 2026: Lo que debes saber del partido

Fecha : Jueves, 24 de septiembre de 2026

: Jueves, 24 de septiembre de 2026 Partido : Nicaragua vs. República Dominicana por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026

: Nicaragua vs. República Dominicana por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 Canales TV : CDN Deportes (Solo partidos local de DOM) y Rush Sports / Canal 6 Nicaragüense, NicaSports (Solo partidos local de NCA) y Fox

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