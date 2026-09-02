América y Monterrey se medirán hoy miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. Este emocionante partido se realizará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, a las 9:30 p. m. del centro de México. Ambos equipos han hecho los méritos para lograr el boleto a la gran final. Las Águilas están atravesando un buen momento deportivo, tanto en la Liga MX como en el torneo continental; sin embargo, el entrenador dejó en claro que en el fútbol no se puede celebrar antes del tiempo.

¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible a través de Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de diversos cableoperadores del país. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir EN VIVO el América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup.

América y Monterrey se verán las caras en las semifinales de la Leagues Cup 2026, encuentro que será transmitido en vivo para México y EE. UU. | Crédito: leaguescup.com / Composición Mag

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, América vs. Monterrey por la Leagues Cup?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del duelo entre América y Monterrey.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

Si no estarás frente a un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

Horario, TV y dónde ver en vivo América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026

Partido: América vs. Monterrey

América vs. Monterrey Competición: Semifinal de la Leagues Cup 2026

Semifinal de la Leagues Cup 2026 Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Miércoles 2 de septiembre de 2026 Horario: 21:30 horas del Tiempo del Centro de México

21:30 horas del Tiempo del Centro de México Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron Ciudad: Zapopan, Jalisco (México)

Zapopan, Jalisco (México) TV: Canal 9 de Nu9ve

Canal 9 de Nu9ve Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision.