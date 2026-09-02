América y Monterrey se medirán hoy miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. Este emocionante partido se realizará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, a las 9:30 p. m. del centro de México. Ambos equipos han hecho los méritos para lograr el boleto a la gran final. Las Águilas están atravesando un buen momento deportivo, tanto en la Liga MX como en el torneo continental; sin embargo, el entrenador dejó en claro que en el fútbol no se puede celebrar antes del tiempo.
¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible a través de Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de diversos cableoperadores del país. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir EN VIVO el América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup.
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, América vs. Monterrey por la Leagues Cup?
La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del duelo entre América y Monterrey.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?
Si no estarás frente a un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Chromecast
- Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y navegadores web
Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.
Horario, TV y dónde ver en vivo América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026
- Partido: América vs. Monterrey
- Competición: Semifinal de la Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
- Horario: 21:30 horas del Tiempo del Centro de México
- Estadio: Estadio Akron
- Ciudad: Zapopan, Jalisco (México)
- TV: Canal 9 de Nu9ve
- Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision.