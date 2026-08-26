El Real Madrid estrena su condición de local en LaLiga 2026/27 este miércoles 26 de agosto, cuando reciba a la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu . El encuentro, pendiente de la jornada 1, marca el regreso del equipo blanco a su estadio para afrontar uno de los primeros desafíos del campeonato español. Revisa a qué hora juegan en cada país, qué canales de TV transmitirán el partido EN VIVO y dónde verlo ONLINE vía streaming desde España, Perú, México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentan por la fecha 1 de LaLiga. (Composición: Depor)

¿Qué canal transmite Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO por TV y Streaming Online?

A continuación tienes una guía internacional para ver Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga, basada en los titulares habituales de transmisión según mercado. La señal concreta puede cambiar según la jornada, por lo que conviene revisar la programación del operador local antes del inicio.

País o región TV Streaming / plataforma España Movistar LaLiga, DAZN LaLiga Movistar Plus+, DAZN Perú DirecTV Sports DGO, Disney+ Argentina ESPN, ESPN Premium Disney+ Chile ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Venezuela ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ México Sky Sports Sky+ Centroamérica ESPN Disney+ Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN ESPN Select / ESPN App, Fubo Canadá — TSN+ Reino Unido e Irlanda — Premier Sports Player, Disney+ Premium Francia DAZN / Disney+ DAZN, Disney+ Italia — DAZN Alemania y Austria — DAZN Portugal — DAZN Brasil ESPN, ESPN Brasil Disney+, CazéTV en partidos seleccionados Australia beIN Sports beIN Sports Connect India — FanCode Oriente Medio y Norte de África beIN Sports beIN CONNECT Turquía S Sport S Sport+ Países nórdicos — Viaplay, TV2 Play según país

La cobertura latinoamericana de LaLiga suele concentrarse en las señales de ESPN y su distribución digital a través de Disney+, incluyendo Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En México, los derechos pueden emitirse por Sky Sports y su plataforma Sky+.

En Estados Unidos, LaLiga se ofrece principalmente mediante ESPN Select y la ESPN App; algunos encuentros también cuentan con señal lineal en ESPN Deportes para la audiencia en español. Además, servicios como Fubo pueden incluir las señales deportivas necesarias según el plan contratado.sports.

En España, el partido se reparte habitualmente entre Movistar Plus+ y DAZN, los operadores que poseen los principales derechos domésticos de LaLiga. En mercados europeos, DAZN tiene presencia en países como Italia, Alemania, Austria y Portugal; Francia cuenta con una cobertura compartida entre DAZN y Disney+ desde la temporada 2026-27.

¿A qué hora juega Real Madrid-Real Sociedad HOY 26 DE AGOSTO?

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentarán el miércoles 26 de agosto de 2026 en el Santiago Bernabéu, por la jornada 1 de LaLiga 2026/27. El inicio está fijado para las 21:00 en España peninsular (19:00 GMT/UTC).

País o región Hora local España (peninsular) 21:00 Islas Canarias 20:00 Reino Unido 20:00 Portugal 20:00 México (centro) 14:00 México (Pacífico) 13:00 Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 13:00 Panamá 14:00 Colombia, Perú y Ecuador 14:00 Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 15:00 Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York) 15:00 Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas) 14:00 Estados Unidos (MT: Denver) 13:00 Estados Unidos (PT: Los Ángeles) 12:00 Chile 16:00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia) 16:00

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham; Vinícius Júnior , Kylian Mbappé.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Muñoz; Beñat Turrientes, Luka Sucic; Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea, Goncalo Guedes; Mikel Oyarzabal.