La Jornada 6 pone a prueba las aspiraciones de Chivas en una visita siempre incómoda al Estadio Hidalgo. Guadalajara llega a Pachuca después de recuperar confianza en la fecha anterior y ahora tendrá la oportunidad de confirmar que su reacción no fue pasajera. Del otro lado estarán unos Tuzos que necesitan empezar a sumar victorias para no seguir perdiendo terreno en el Apertura 2026. El partido se juega este sábado 29 de agosto, desde las 5:00 p. m. del centro de México.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La transmisión de Pachuca vs. Chivas para el público mexicano estará disponible a través de FOX One, servicio que forma parte de la oferta para seguir distintos eventos deportivos en vivo y que cuenta con opciones de acceso mediante plataformas digitales.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Pachuca vs. Chivas por la Liga MX 2026?

FOX One puede seguirse a través de distintas plataformas digitales, lo que permite acceder a su programación desde dispositivos como teléfonos celulares, tabletas, computadoras y Smart TV. Entre las opciones disponibles se encuentran Claro Video, Prime Video y Roku.

De esta forma, los aficionados tienen distintas alternativas para acceder al contenido deportivo de FOX One y seguir la transmisión del Pachuca vs. Chivas desde la pantalla de su preferencia.

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One

¿Cuánto cuesta FOX One en México?

FOX One no es una plataforma gratuita y cuenta con dos opciones de suscripción para acceder a su programación deportiva. Los usuarios pueden elegir entre un plan mensual o una suscripción anual que ha sido ofrecida en promoción.

Suscripción mensual: alrededor de $175 MXN

Suscripción anual: se ha ofrecido en promoción por $999 MXN

Ambos planes permiten acceder a una programación que incluye eventos de la Liga MX, la Champions League, la Premier League, la Concachampions, la UFC, la MLB y otros contenidos deportivos disponibles en el servicio.

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

FOX One es una plataforma de suscripción orientada a reforzar la oferta deportiva de Fox Corporation en México. Su catálogo reúne transmisiones en vivo y programación exclusiva bajo el modelo de video bajo demanda por suscripción.

El servicio presenta más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y concentra una amplia variedad de disciplinas, desde futbol nacional e internacional hasta boxeo, automovilismo y ligas estadounidenses.

FOX One reúne partidos y eventos deportivos que pueden seguirse desde distintas plataformas y dispositivos. Su oferta incluye futbol, deportes de combate, automovilismo y competencias de las principales ligas de Estados Unidos.

En su programación futbolística figuran partidos de la Liga MX y Liga MX Femenil, además de torneos de Concacaf y competencias europeas como la UEFA Champions League. La disponibilidad de determinados eventos puede depender de los derechos de transmisión vigentes.

La plataforma también ofrece contenidos relacionados con otras disciplinas y ligas como la MLB, además de funciones de boxeo y eventos de automovilismo.

El objetivo es reunir una parte importante de esta programación deportiva dentro de una misma suscripción, con la posibilidad de seguir las transmisiones en vivo desde diferentes pantallas.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas online gratis?

El Pachuca vs. Chivas no contará con transmisión gratuita por televisión abierta. Sin embargo, los aficionados que no tengan acceso a la señal de paga o a una plataforma de suscripción podrán seguir las principales incidencias del encuentro mediante la cobertura minuto a minuto.

La alternativa online permitirá conocer en tiempo real los goles, las jugadas más importantes, el desarrollo del partido y el resultado final correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Horario, TV y dónde ver en vivo Pachuca vs. Chivas por la Liga MX 2026

Torneo: Liga MX Apertura 2026

Partido: Pachuca vs. Chivas de Guadalajara

Jornada: 6

Fecha: sábado 29 de agosto

Horario: 17:00 horas del centro de México

TV: FOX One

Streaming: FOX One

Estadio: Estadio Hidalgo, Pachuca de Soto

Chivas de Guadalajara vuelve a escena este sábado 22 de agosto con la misión de defender su condición de local frente a los Xolos de Tijuana, en uno de los partidos que animarán la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Akron y promete una batalla intensa por puntos importantes en el arranque del campeonato. Los aficionados podrán seguir el Chivas vs. Xolos EN VIVO y ONLINE, con la transmisión de Telemundo Deportes y las opciones digitales disponibles para no perderse ningún detalle del duelo. (VIDEO DEL X DE @Chivas)