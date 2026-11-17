Los cafeteros van por un nuevo triunfo ante la Roja en esta fecha FIFA de noviembre 2026. Este martes 17, no te pierdas el juego de Colombia vs. Chile EN VIVO por señal abierta a través de Canal RCN , encuentro que iniciará desde las 6:00 p.m. Bogotá . El partido anterior finalizó con triunfo por 1-0 a favor de la selección colombiana y van por una nueva victoria ante el conjunto que dirige Nicolás Córdova.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Chile por fecha FIFA 2026?

Canal RCN transmitirá el partido Colombia vs. Chile en directo para el público colombiano. Los aficionados podrán sintonizar la señal a través de la televisión abierta, la Televisión Digital Terrestre (TDT) y los principales operadores de televisión por suscripción.

Operador Canal de TV TDT 15.1 HD Claro TV 106 SD / 1006 HD DIRECTV 1131 HD Movistar TV 811 HD Tigo 8 HD

Los números de canal pueden variar según la ciudad, el plan contratado y el servicio de televisión. Se recomienda consultar la guía de programación del operador para encontrar la señal correspondiente.

¿Cómo ver Canal RCN gratis por internet?

Los aficionados podrán acceder a los contenidos digitales de RCN mediante las plataformas oficiales de la cadena. Estas son las principales alternativas para consultar la señal y la cobertura del partido Colombia vs. Chile por internet:

RCN Televisión: ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible.

ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible. App Canal RCN: permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión.

permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión. Deportes RCN: ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena.

ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena. YouTube de RCN Deportes: permite seguir la cobertura deportiva, las previas y los contenidos disponibles en el canal oficial.

La disponibilidad de la transmisión en directo puede variar según los derechos audiovisuales y la ubicación geográfica. Por ello, es recomendable ingresar a las plataformas antes del inicio del encuentro y comprobar si el partido está habilitado.

También es posible consultar las opciones de acceso desde los siguientes dispositivos:

Celulares Android y iPhone.

Tabletas.

Computadoras de escritorio y laptops.

Smart TV con navegador compatible.

Televisores inteligentes compatibles con la aplicación de Canal RCN.

La selección de Colombia visitará a Chile este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, en el segundo amistoso de esta ventana internacional, con el objetivo de repetir la victoria por 1-0 conseguida en Cali y cerrar el año con otra presentación favorable. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, buscará tomarse la revancha ante su público, mientras el conjunto cafetero contempla variantes en su formación para evaluar nuevas alternativas de cara al ciclo rumbo al Mundial 2030. El encuentro está programado para las 20:00 horas de Santiago y contará con cobertura EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE para los aficionados que busquen seguir la transmisión por GOL Caracol TV, Mega TV y Canal RCN, además de las opciones digitales de Caracol Play, según la disponibilidad de cada señal. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)