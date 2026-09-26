Tras participar en la Copa del Mundo 2026, la selección de Colombia vuelve a los terrenos de juego para iniciar un nuevo ciclo. El conjunto cafetero reaparecerá este sábado 26 de septiembre frente a México, en un exigente partido amistoso por la fecha FIFA que se disputará en el M&T Bank Stadium de Maryland desde las 8:00 p.m. Este choque marcará el punto de partida de una gira preparatoria que incluirá compromisos ante Perú y Paraguay.
Néstor Lorenzo quiere ampliar el universo de jugadores de cara al proceso eliminatorio para la Copa del Mundo. Por ello, ante México buscará que su plantel pueda plasmar su idea de juego y desde esa base empezar a continuar con un trabajo que trajo buenos resultados.
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Horario, TV y dónde ver Colombia vs. México EN VIVO
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Partido: México vs. Colombia
- Competición: Amistoso internacional por fecha FIFA
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 7:00 p.m.
- Estadio: M&T Bank Stadium.
- Ciudad: Maryland, Estados Unidos.