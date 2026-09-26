Tras participar en la Copa del Mundo 2026, la selección de Colombia vuelve a los terrenos de juego para iniciar un nuevo ciclo. El conjunto cafetero reaparecerá este sábado 26 de septiembre frente a México, en un exigente partido amistoso por la fecha FIFA que se disputará en el M&T Bank Stadium de Maryland desde las 8:00 p.m. Este choque marcará el punto de partida de una gira preparatoria que incluirá compromisos ante Perú y Paraguay.

Néstor Lorenzo quiere ampliar el universo de jugadores de cara al proceso eliminatorio para la Copa del Mundo. Por ello, ante México buscará que su plantel pueda plasmar su idea de juego y desde esa base empezar a continuar con un trabajo que trajo buenos resultados.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. México por TV y online?

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia y México EN VIVO EN DIRECTO este sábado 26 de septiembre de 2026.

Ciudad principalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (suscripción)Transmisión online (streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
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MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
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CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
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BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
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BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
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CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
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Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
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  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Alternativa de audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis de los compromisos de la selección.
BALTIMORE, MARYLAND (ESTADOS UNIDOS), 26-09-2026. Canal RCN transmitirá EN VIVO el partido amistoso entre México vs. Colombia que se realizará en el M&T Bank Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
BALTIMORE, MARYLAND (ESTADOS UNIDOS), 26-09-2026. Canal RCN transmitirá EN VIVO el partido amistoso entre México vs. Colombia que se realizará en el M&T Bank Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. México EN VIVO

  • Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
  • Partido: México vs. Colombia
  • Competición: Amistoso internacional por fecha FIFA
  • TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
  • Streaming: TV Azteca Deportes
  • Horario: 7:00 p.m.
  • Estadio: M&T Bank Stadium.
  • Ciudad: Maryland, Estados Unidos.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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