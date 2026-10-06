Con un nuevo desafío internacional en el calendario, Colombia se medirá ante Perú este martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El compromiso, correspondiente a la fecha FIFA de octubre, está programado para las 6:45 p. m. (hora de Colombia y Perú), 7:45 p. m. ET y 4:45 p. m. PT, con transmisión en señal abierta de Canal RCN.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su último compromiso de esta ventana internacional después de perder 1-0 frente a Paraguay. La Tricolor había iniciado esta ronda de amistosos con un empate 1-1 ante México y buscará cerrar su participación con un resultado que le permita recuperar sensaciones.

Perú, dirigido por el brasileño Mano Menezes, llega al encuentro después de una derrota 2-0 ante Canadá y un 4-1 frente a Estados Unidos, además del empate 1-1 contra México. La Bicolor continúa probando alternativas mientras busca encontrar una idea de juego de cara a sus próximos desafíos internacionales.

El amistoso contará con cobertura televisiva en Colombia y alternativas digitales para quienes prefieran seguir las acciones desde sus dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Perú por fecha FIFA 2026?

Canal RCN transmitirá el partido Colombia vs. Perú en directo para el público colombiano. Los aficionados podrán sintonizar la señal a través de la televisión abierta, la Televisión Digital Terrestre (TDT) y los principales operadores de televisión por suscripción.

TDT 15.1 HD Claro TV 106 SD / 1006 HD DIRECTV 1131 HD Movistar TV 811 HD Tigo 8 HD

Los números de canal pueden variar según la ciudad, el plan contratado y el servicio de televisión. Se recomienda consultar la guía de programación del operador para encontrar la señal correspondiente.

Otra alternativa para ver el amistoso en Colombia será Caracol Televisión, que también contará con la transmisión del encuentro en su señal de televisión.

¿Cómo ver Canal RCN gratis por internet?

Los aficionados podrán acceder a los contenidos digitales de RCN mediante las plataformas oficiales de la cadena. Estas son las principales alternativas para consultar la señal y la cobertura del partido Colombia vs. Perú por internet:

RCN Televisión: ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible.

ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible. App Canal RCN: permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión.

permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión. Deportes RCN: ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena.

ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena. YouTube de RCN Deportes: permite seguir la cobertura deportiva, las previas y los contenidos disponibles en el canal oficial.

La disponibilidad de la transmisión en directo puede variar según los derechos audiovisuales y la ubicación geográfica. Por ello, es recomendable ingresar a las plataformas antes del inicio del encuentro y comprobar si el partido está habilitado.

También es posible consultar las opciones de acceso desde los siguientes dispositivos:

Celulares Android y iPhone.

Tabletas.

Computadoras de escritorio y laptops.

Smart TV con navegador compatible.

Televisores inteligentes compatibles con la aplicación de Canal RCN.

¿Cómo ver Colombia vs. Perú desde Estados Unidos?

El amistoso entre Colombia y Perú se disputará en Miami, Estados Unidos, pero la señal de Canal RCN está dirigida principalmente a los espectadores que se encuentran en Colombia. Por ello, quienes residan en Estados Unidos deberán revisar las alternativas de transmisión disponibles en ese territorio.

La disponibilidad del encuentro dependerá de los derechos de transmisión y de la programación habilitada para Estados Unidos. Los aficionados pueden comprobar antes del partido qué plataformas cuentan con la emisión autorizada en su ubicación.

La señal digital de RCN también podría presentar restricciones geográficas fuera de Colombia. Antes del partido, conviene comprobar qué plataformas cuentan con la emisión autorizada en Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Perú por amistoso en Miami

El encuentro entre Colombia y Perú se jugará este martes 6 de octubre en el NU Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. Estos son los horarios y las opciones de transmisión para seguir el amistoso internacional.

Competición Amistoso internacional - fecha FIFA Fecha Martes 6 de octubre de 2026 Hora en Colombia 6:45 p. m. Hora en Perú 6:45 p. m. Hora en Estados Unidos 7:45 p. m. ET / 4:45 p. m. PT Estadio NU Stadium Ciudad Miami, Estados Unidos TV en Colombia Canal RCN Streaming en Colombia Plataformas digitales habilitadas de RCN Streaming en Estados Unidos Sujeto a disponibilidad y derechos de transmisión

GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)