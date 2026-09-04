El Real Madrid de José Mourinho ilusiona al madridismo. Si bien aún hay aspectos defensivos por corregir, los hinchas se emocionan por una temporada histórica. Ahora, el cuadro blanco enfrentará a Real Betis por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports en el Estadio La Cartuja, Sevilla. Si bien el conjunto de Manuel Pellegrini no es una perita en dulce, el ‘Merengue’ entiende que el triunfo es una obligación para continuar en lo más alto de la clasificación.

‘Mou’ dejó en claro que cada partido es una historia distinta y, según el rival, realizará la estrategia. Pero hay sensaciones de que Marc Cucurella le ganó la competencia a Carreras por la banda. En el mediocampo, Camavinga demostró que puede ser la pieza que le dé dinámica al mediocampo. Sin embargo, Bernardo Silva se perfila como titular. En el ataque, la dupla Kylian Mbappé y Vinicius Junior seguirá liderando al equipo. Ambos serán alimentados por Jude Bellingham.

Real Betis, por su parte, fichó a Dani Ceballos en el cierre del mercado de pases. El entrenador Manuel Pellegrini pidió a la dirigencia refuerzos, sobre todo por la apretada agenda que van a atravesar: torneo local y la Champions League. Ante el Real Madrid, el cuadro sevillano quiere hacer respetar la casa y lograr el triunfo.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO en Estados Unidos?

La transmisión en Estados Unidos del partido entre Real Madrid contra Real Betis será por los siguientes canales:

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV

ESPN App

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Betis en México?

La transmisión del partido entre Real Madrid y Real Betis por LaLiga EA Sports en México:

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Betis EN DIRECTO en España?

Real Madrid y Real Betis es un emocionante partido que será transmitido EN DIRECTO por Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV en el territorio español.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2026-27 en América Latina?

En América Latina, el partido entre Real Madrid contra Real Betis será televisado por ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

Argentina: ESPN Argentina y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Brasil: CazéTV

Chile: ESPN Chile y Disney+ Premium

Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium

Costa Rica: ViX y Sky Sports

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Betis?

Los horarios del partido entre Real Madrid contra Real Betis por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

País Horarios Estados Unidos 14:00 España 21:00 México 13:00 Guatemala 13:00 El Salvador 13:00 Honduras 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Chile 15:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00 Brasil 16:00