La selección de Panamá visitará a su similar de Curazao este jueves 12 de noviembre a partir de las 7:30 pm ET / 6:30 pm Tiempo del Centro / 4:30 pm PT en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El duelo tendrá un aliciente particular para el ganador de la serie, ya que sellará su boleto al Final Four en marzo de 2027 en Los Ángeles y la clasificación directa a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá disputar la ronda preliminar del torneo continental. ¿Quieres ver el partido Panamá vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El equipo dirigido por el neerlandés Dick Advocaat llega tras clasificarse como líder invicto del Grupo A con tres victorias y un empate (12 goles a favor y 5 en contra), destacando una remontada por 4-3 ante Costa Rica y una goleada 6-1 frente a Nicaragua. Además, The Blue Wave viene de disputar en 2026 la primera Copa del Mundo de su historia.

Por su parte, los Canaleros, actuales subcampeones de la competición, avanzó directamente a esta fase por su ubicación en el ranking de Concacaf (cuarto lugar entre los preclasificados). Los dirigidos por Thomas Christiansen buscan recuperar sensaciones tras caer en sus tres partidos de fase de grupos del Mundial 2026.

El historial reciente favorece claramente al combinado panameño. En los tres últimos enfrentamientos bajo el mando de Thomas Christiansen, Panamá registra dos triunfos y un empate. El duelo más reciente fue el 13 de octubre de 2023 en Willemstad, con victoria panameña por 2-1. La llave se definirá el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas (6:00 p. m.) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá. En caso de empate en el marcador global tras los dos encuentros, el primer criterio de desempate será el gol de visitante.

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El partido Panamá vs. Curazao se juega este jueves 12 de noviembre en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, válido por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. El inicio está programado para las 21:30 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 20:30 en Bolivia y Venezuela; y 19:30 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región Hora local TV disponible Streaming online disponible Panamá 19:30 -- YouTube, CONCACAF GO Curazao 20:30 -- YouTube, CONCACAF GO Argentina 21:30 -- VPN Bolivia 20:30 -- VPN Perú 19:30 -- VPN Colombia 19:30 -- VPN Ecuador 19:30 -- VPN Chile 21:30 -- VPN Uruguay 21:30 -- VPN Paraguay 21:30 -- VPN Brasil 21:30 -- VPN Venezuela 20:30 -- VPN México 18:30 (CDMX) -- YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos 18:00 ET / 15:00 PT Fox Sports 2, TUDN USA fuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One

En territorio sudamericano, la única alternativa para ver el encuentro es usando un VPN y conectarte a cualquier señal con derechos de transmisión ya sea en Panamá o Curazao.